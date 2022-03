Kdo má sílu, rozum nepotřebuje?

„Kdo má sílu, nepotřebuje rozum,“ uvedl prezident Vladimir Putin ve svém projevu, kterým ohlašoval invazi na Ukrajinu. Vzápětí se sice snažil dát najevo, že to není jeho případ, ale pochybnosti, že právě tento způsob uvažování je mu vlastní, zcela nerozptýlil ani u svého českého přítele. Prezident Miloš Zeman jej rovnou nazval šílencem. Komentář Praha 6:30 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Foto: Sergei Guneyev | Zdroj: ČTK/AP

Jiní o Putinovi naopak mluví jako o racionálním člověku a oceňují, jak precizně válku proti sousední zemi naplánoval a jak obratně vodil celé měsíce západní politiky za nos.

Jak to tedy je? Vládne východní jaderné mocnosti iracionální šílenec, nebo naopak?

Chceme-li přesně odpovědět na tuto otázku, musíme se nejprve zamyslet nad tím, co vlastně rozumíme tím rozumem, který někomu přisuzujeme nebo upíráme. Opřeme-li se o dílo klasiků, můžeme říci, že rozum se podobá domu o dvou podlažích: přízemí je určené pro veřejnost a v patře přebývají jenom vybraní.

Tam dole se rozumem poznává tak, že z přijímaných principů se vyvozují pravdivé závěry a k přijímaným cílům se hledají prostředky, jimiž je lze dosáhnout. Nazýváme to racionalitou a nejvíce se uplatňuje ve vědě a technice. Je to onen typ rozumu, který podle jednoho slavného myslitele je nejlépe rozdělenou věcí na světě: nikdo si nestěžuje na to, že by ho postrádal.

Racionální šílenec

Potíží racionality ovšem je, že funguje, jenom když už máme dané ony principy a cíle, protože umí jenom vyvozovat důsledky z nich a vybírat prostředky. Poznávání principů a cílů, které nemáme z čeho odvodit a které jsou předpokladem racionality, je vyhrazeno vyšší rozumové schopnosti, kterou nazýváme intelektem.

Ten se vztahuje k hodnotám stojícím nad člověkem, jako je pravda, dobro či krása a jsou jím obdařeni jenom ti, kteří jsou těmto hodnotám plně oddáni. Díky tomuto vztahu dokáží rozpoznávat, které principy jsou správné, a volit cíle, které jsou dobré.

Racionální věda a technika nám dodává úžasné prostředky, které nám mohou pomáhat zlepšovat život nebo devastováním přírody a rozpoutáváním válek jej ničit. Na to, abychom tyto výdobytky dokázali moudře využít k dobrým účelům, k pozitivnímu rozvoji lidských schopností, k vytváření příznivých vztahů mezi lidmi, k budování států, které k tomu vytvářejí podmínky, k efektivnímu hospodaření, které v konečném výsledku přináší užitek všem, ke způsobům využívání přírody, které jí nepoškozují, k tomu všemu potřebujeme vyšší rozum – intelekt.

Naší moderní civilizaci se ho příliš nedostává. A panu Putinovi, který nyní válkou proti Ukrajině porušil mezinárodní právo a způsobil utrpení milionů nevinných lidí, zřejmě zcela chybí.

Na základě této úvahy si tedy můžeme odpovědět na naši otázku. Chování Putina je možná racionální, ale inteligentní rozhodně ne. Chce-li jej někdo nazývat expresivním výrazem, jako prezident Zeman, měl by jej proto označit za racionálního šílence. Myslí si, že když má sílu, intelekt nepotřebuje.

Autor je filozof a pedagog