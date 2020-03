Skutečný název je ale mírně jiný, je to Dvacet otázek pro Vladimira Putina. Vyrobila ho státní agentura TASS. Její zkratka znamená Tisková agentura Sovětského svazu, byť Sovětský svaz téměř 30 let neexistuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Dvacet případů prezidenta Putina

Stejně tak oficiálně neexistuje tajná služba KGB, ze které vzešlo současné ruské vedení v čele s Putinem, ale mentalita kágébáka je v odvysílaných dílech seriálu patrná.

Z ohlášených dvaceti zhruba desetiminutových epizod se zveřejnilo devět. Vždy dominuje jedno konkrétní téma. Mluvící hlavy jsou doprovázeny infografikou. Novinář Andrej Vandenko se snaží vést rozhovor volněji a odvážněji než dvorní kremelští propagandisté, kteří tuto výsadu dostali v minulosti. Díky tomu se mu občas daří přimět Putina k nadzvednutí obvyklé masky, divák tak může zahlédnout kus opravdového ruského prezidenta.

Co vědí pouze vzdělaní

Putin se například chlubil tím, že nepoužívá žádnou osobní komunikační techniku, protože má jiné privilegium: „Pro mě je jednodušší zvednout sluchátko speciálního telefonu a spojí mě s kýmkoliv.“ Dříve říkal, že informace o světě čerpá ze složek, které mu poskytují tajné služby. A že internet je zvláštním projektem CIA.

‚Musíme znát pravdu.‘ Potomci obětí tvrdí, že Putin nechce odkrýt dokumenty o Stalinových zločinech Číst článek

Ruský prezident se také pyšnil způsobem, kterým nedávno vyměnil vládu. Řekl, že o chystané operaci nikdo nevěděl. Když se novinář ptal, jestli opravdu nikdo, odtušil: „Já to věděl. To jako není dost?“

Putin se zastal těžkooděnců, kteří v létě v Moskvě brutálně zmlátili pendreky do břicha mladou neozbrojenou demonstrantku. Pendreky použili proti mladé ženě správně, protože nikdo nesmí chodit na nepovolené demonstrace. Dále se Putin dostal do role barona Prášila a začal vyprávět, že když se ve Švédsku sejde bez povolení 15 lidí, jdou bručet na pět nebo deset let. I ruská nekremelská média pak napsala, že Putin lhal, ale většina Rusů sleduje provládní sdělovací prostředky.

Stejně tak byla vyvracena Putinova nepravdivá povídání o tom, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden a ten stejný národ, protože v 11. století mluvili stejným jazykem. A že Ukrajinci byli Rusové, kteří žili všude na hranicích ruského státu, také na Urale. To ovšem nebyli Ukrajinci, ale kozáci. Jenže to vědí pouze vzdělaní Rusové, jiní věří prezidentovi.

Autor je komentátor Práva