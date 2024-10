Vládní hospodářská strategie Česka má jednu neodstranitelnou vadu

Jedna věc je na budoucím ministrovi průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi těžko pochopitelná. První místopředseda hnutí STAN a poslanec by měl zanedlouho vystřídat Josefa Síkelu, který se zřejmě stane eurokomisařem. Komunální politik z Vysočiny, člen sněmovního rozpočtového výboru má v politice solidní pověst, hnutí STAN nominaci svého ekonomického experta právě schválilo, koalice ho uznává. Komentář Praha 6:31 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Vlček (STAN) na snímku z roku 2022 | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Poslanec Vlček je také spoluautorem aktuální Hospodářské strategie České republiky, kterou teď předložilo ministerstvo průmyslu k připomínkám.

„Osobně jsem s tímto dokumentem spojil posledního zhruba půl roku svého pracovního života. Dal jsem tomu opravdu mnoho energie, proto tomu velmi důvěřuji,“ řekl Vlček v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

A tady začíná ono nepochopení. Za rok budou sněmovní volby, kampaň už se rozjela a vláda tady připravuje strategii pro ekonomiku na příštích 10 až 15 let.

Přitom právě skončené volby senátní i krajské výrazně vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, které také s velkým náskokem vede všechny průzkumy před volbami sněmovními. A politologové řeší jen otázku: S kým sestaví příští vládu?

Nový ministr průmyslu bude taky muset v krátkém čase řešit řadu zásadních úkolů: dotáhnout smlouvu na nové jaderné bloky v Dukovanech, zabývat se řadou problémů v energetice, soustředit se na dojednání velkých investic, například na výrobu čipů...

Mezi deset nejúspěšnějších ekonomik?

Na co je teď taková strategie? Těch 75 stran textu obsahuje mnoho dobrých analytických myšlenek, souvislostí i návrhů, jak řešit problémy a naplňovat hlavní cíl – umístit se v elitní desítce mezi zeměmi EU – v roce 2023 bylo Česko 14. podle ukazatele HDP na hlavu v paritě kupní síly.

V prvních připomínkách Hospodářská komora upozorňuje, že dokument postrádá jakýkoliv nástin kroků, které by měly vést k cíli. To není tak docela pravda, ale druhá výtka se trefuje do černého – strategie by měla formulovat několik priorit, nejde dělat všechno.

Když se ve zmíněném pořadu Jana Klímová budoucího ministra průmyslu zeptala, jaká je priorita Česka v hospodářství, dostalo se jí odpovědi: „Být mezi deseti nejúspěšnějšími ekonomikami.“ Proboha.

Ale to jsou vlastně jen drobnosti, které by se daly v další debatě vylepšit. Bohužel ten hlavní nedostatek se opravit nedá. A je zvláštní, že právě o něm Vlček nemluví.

Vlček už ale nemá čas

Kdyby byl takový dokument – v opozici připravený –, součástí programového prohlášení vlády a od prvních dní se začal uvádět do života, pak možná. Znamenalo by to ale v první řadě trpělivou, pečlivou a jistě dlouhou debatu nejen s ekonomy a sociology, ale především s opozicí, zaměstnavateli, odbory a dalšími aktéry.

Jenže – teď máme pár měsíců do klíčových voleb. Až skončí připomínkové řízení ke strategii, bude připraven a vláda projedná implementační plán, jak se píše na straně 70 Vlčkova dokumentu.

To jsme někde na jaře 2025, už poběží ostrá předvolební kampaň, po prázdninách budou volby, a pokud se nestane zázrak, změní se vláda. Na kterou bude mít podstatný vliv hnutí ANO.

A Alena Schillerová, Karel Havlíček a Andrej Babiš celou krásnou Vlčkovu strategii vezmou a hodí ji do koše.

Autor je šéfredaktor deníku Právo.