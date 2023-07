Vládu čeká ve Sněmovně protlačení rozporuplného úsporného balíku

Konsolidační balíček se přesunul na jednání ve Sněmovně, které bude podle varování opozice zdlouhavé a bojovné. Nicméně vládní většina si nakonec jistě prosadí svou, opak by znamenal politický debakl vlády Petra Fialy a ohrožení racionálního rozpočtu na příští rok. Komentář Praha 16:30 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda oznamuje konsolidační balíček a reformy | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Koalici je třeba ocenit, že se do opravy rychle rostoucího státního dluhu vůbec pustila.

Ale už jen trochu přísnější pohled na všechny nové daně a škrty ukazuje, že Sněmovna má na stole konsolidaci nedostatečnou, málo sociálně citlivou, nespravedlivou a nešťastně komunikovanou.

Strukturální schodek státního rozpočtu – tedy hospodaření bez vlivu krizí – je kolem 220 miliard korun. Vláda ho plánuje snížit v příštím roce o 94 a v roce 2025 o dalších 53 miliard. Tempo to sice není nijak oslnivé, ale bylo by dostatečné, kdyby všechny položky ozdravného balíku byly reálné. Což bohužel nejsou. Škrty v dotacích mají přispět k úspoře celou třetinou. Jenže tato podstatná část konsolidace se utápí v mlze. Ministr financí odkazuje na podzim a jednání o rozpočtu, mlhu občas zahustí některý z členů vlády tvrzením, že u něj to takhle nepůjde, případně že dotace byly seškrtány už před balíčkem.

A opravdu zásadní reformy (daní a penzí), které by zasáhly do struktury státního rozpočtu a podpořily ekonomiku, už od vlády Petra Fialy čekat nelze, protože se blíží volby – evropské, krajské, senátní a pak už opět sněmovní. Přitom nejen v podobě návrhů NERV koncept pro hlubší změny po ruce byl. Kabinet si z něj vybral jen drobnosti. Například u ODS čekající osm let v opozici je to tristní výkon.

S dotacemi také souvisí nespravedlnost celého balíku – v resortech se bude škrtat kdoví kde a možná. Zato zaměstnanci začnou platit nové nemocenské pojištění hned od 1. ledna, stejně tak dají víc za dálniční známku, přijdou o školkovné a nejspíš také o benefity v práci.

Jako výsměch pak působí úspěšný odpor k zavedení spotřební daně na tichá vína a také lobbing finančních institucí – proč by jinak dostávalo tři čtvrtě milionu důchodců státní příspěvek na penzijní spoření najednou o půl roku déle, než byl původní plán?

Zato i mírná ztráta příjmů bude mít tvrdé dopady na nízkopříjmové domácnosti, což jasně ukazují výsledky průzkumu PAQ Research pro Český rozhlas i další studie.

Pokud ale společnost zjistí, že vládní strany nemyslely v první řadě na obecný prospěch, ale jen na své voliče, vytratí se odhodlání uskrovnit se, něco obětovat a přispět k nutnému ozdravení financí. Firmy budou optimalizovat daně, aby se vyhnuly nové vyšší sazbě, a část ekonomiky se přesune do šedé zóny. Tím se dál sníží očekávaný výsledek ozdravného balíku.

Koneckonců nedůvěru už vzbudilo pět dohadujících se koaličních stran tajnůstkařením při přípravě konsolidace. A vysloužily si oprávněnou kritiku, že tak významné kroky udělaly bez jakékoliv věrohodné snahy diskutovat se zaměstnavateli, odbory a opozicí. O to horší bude jednání nyní ve Sněmovně.

Kdyby vznikal zápis této vlády v historii podle uplynulých měsíců, byla by to vláda obdivuhodné podpory bojující Ukrajině, výborného předsednictví EU a tichého vína Petra Fialy.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo