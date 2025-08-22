Vládní strany před minulými volbami slibovaly ‚deagrofertizaci‘, ale skutek utek. A teď je to tu zas
Blížící se volby dělají s politiky divy. Těsně před nimi by dokonce chtěli dělat to, co slibovali před čtyřmi lety, když ještě nebyli ve vládě. Potom to ale pořád nešlo, až najednou, sedm neděl před volbami, ministerstvo zemědělství začne po firmách holdingu Agrofert vymáhat dotace, které čerpaly nezákonně, což oznámil ministr zemědělství a předseda lidovců Marek Výborný, lídr koalice Spolu v Pardubickém kraji.
Je to ten samý Výborný, který nedávno tvrdil, že vymáhání nárokových dotací by v reálu znamenalo až tisíce soudních sporů – ne s Agrofertem, ale s jeho dceřinými společnostmi, které se o dotace přihlásily. Každou dotaci by bylo potřeba vymáhat zvlášť.
„Potřebovali bychom armádu právníků a v případě prohry by stát přišel o velké peníze. Není to žádná ,hra brácha na bráchu‘, ale jde o finanční a časovou efektivitu,“ vysvětloval Výborný.
Až 50 dní před volbami otočil a Seznam Zprávám řekl: „V tuto chvíli vám mohu sdělit, že na základě mně známých skutečností a zároveň i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení plateb poskytnutých v tom dotčeném období společnostem, kde byl koncovým vlastníkem Andrej Babiš (ANO).“ Jde o to, že Babiš byl podle soudů ve střetu zájmů.
Chtěl to i Fiala, ale v roce 2020
Připomenu, že dnešní premiér Fiala a předseda ODS, když byl ještě v opozici, v roce 2020 na síti X napsal: „Andrej Babiš je a vždy byl konečným uživatelem výhod skupiny Agrofert. To znamená, že JE ve střetu zájmů.“
A pokračoval: „Proto vyzýváme všechna ministerstva, všechny kontrolní orgány, aby postupovaly v souladu s touto informací, a tam, kde je to třeba, aby jednaly. Aby přestaly mlžit, vymlouvat se a zamotávat veřejnou diskusi nesmyslnými debatami o něčem, co je jasné, úředně potvrzené černé na bílém.“
Jako premiér už tak jasno neměl. Jenom Pirát Ivan Bartoš, když byl ministrem, vracení dotací úspěšně vymáhal.
Později řekl: „Během svého působení na ministerstvu jsem při vymáhání nezákonných dotací dospěl k prvnímu pravomocnému rozsudku, který střet zájmů Andreje Babiše potvrdil. Ke stejnému závěru dospěl evropský žalobce a policie na základě trestního oznámení Pirátů. Dokončil jsem rovněž auditní řízení ke střetu zájmů s Evropskou komisí. Bohužel některá ministerstva své domácí úkoly nesplnila, ačkoliv jsem se je snažil na tyto věci v posledních letech upozorňovat.“
Takže nezákonně vyplacené dotace vymáhat šly, jen chtít. Ostatně stát je povinen je vymáhat, jinak se nechová jako řádný hospodář.
My své sliby splníme. Příště...
Michal Bláha, zakladatel neziskovky Hlídač státu a místopředseda Pirátů, který kandiduje ve Středočeském kraji, krátce po oznámení Výborného na síti X sdělil: „Před 3 týdny mi @MarekVyborny napsal, že více vymáhat nemůže. Jiným zase, že žádná analýza dotací k vymáhání neexistuje (a co tedy držím v ruce?)! @FORUM_24 zase, že „varuje před tisíci soudy“. Dá se mu věřit, že po 2 letech nicnedělání teď začne? Není to jen lidovecká mlha pro média, jako vždy?“
Spíš jde o lidovecký výkřik, něco jako „volte nás, my své sliby příště splníme“... A zároveň je to reakce na interpelaci poslance Pirátů Jakuba Michálka, který připomněl, jak politické strany současné vlády slibovaly, že se vypořádají se střetem zájmů Andreje Babiše a učiní takzvanou deagrofertizaci, ale „skutek utek“.
Autor je spolupracovník deníku Forum 24
