Vládnutí s SPD by pro Babiše mohlo být hotovým očistcem

Každotýdenní volební modely agentury STEM už mohou mnohým připadat monotónní. Pořadí stran se téměř nemění a i jejich voličská podpora je – přinejmenším v případě těch největších hráčů – stabilní. Část hlasů se přesouvá mezi stranami vládního tábora, část v táboře opozičním, ale žádná partaj svůj stín dosud nepřekročila. O to zajímavější však je sčítání mandátů.

Ještě nedávno se třeba zdálo, že hnutí ANO, které má nejblíže ke skládání příští vlády, se neobejde bez spolupráce se dvěma dalšími sněmovními kluby. Čerstvý model ovšem ukazuje, že většinovou „stojedničku“ by ve Sněmovně mělo i se samotným hnutím SPD.

Z podobných úvah musí mít Andrej Babiš (ANO, lídr kandidátky pro sněmovní volby v Moravskoslezském kraji) bezesné noci. Má si pěstovat koaliční partnery, anebo se snažit voliče menším stranám odloudit? Co když ale ANO na vysněnou jednobarevnou většinovou vládu nedosáhne a potenciální partnery vysaje tak, že stejně jako v roce 2021 pětiprocentní laťku nepřekonají?

Tento osud může potkat zejména Přísahu, Motoristy, ale za nepříznivých okolností i hnutí Stačilo! Naopak SPD je „za vodou“ a na žebříčku dokonce atakuje třetí pozici. Přetahovaná s hnutím Tomia Okamury (SPD, lídr kandidátky pro sněmovní volby ve Středočeském kraji) by tedy Babiše tolik trápit nemusela.

Jenže vztahy mezi dvojicí lídrů jsou dlouhodobě podlomené. Neprospívá jim ani Babišova tendence u některých témat kopírovat radikální rétoriku SPD. Naopak v zahraniční politice se oba týmy v řadě bodů rozcházejí.

Pytel blech?

Jestli ale něco šéfovi ANO vadí nejvíc, je to nevyzpytatelnost poslanců, kteří se na Okamurově kandidátce mohou do Sněmovny dostat.

SPD se mezi deseti- a patnáctiprocentní voličskou podporou pohybuje zásluhou integrace s menšími stranami, tedy s PRO, Trikolorou a Svobodnými. Spoustu radikálně naladěných občanů potěšila, poněvadž si nemusejí vybírat ani taktizovat.

Jelikož se ale nejedná o klasickou koalici s vyšším prahem pro vstup do Sněmovny, nýbrž o pouhé hostování na soupiskách SPD, bude muset pod její hlavičkou vzniknout společný poslanecký klub. Prokáží v něm ale strany aspoň takovou soudržnost jako před volbami?

I když ani ta není bůhvíjaká: PRO si stěžuje na málo volitelných míst pro své členy, tým předsedkyně Trikolóry Zuzany Majerové (kandiduje za SPD jako lídryně v Zlínském kraji) je vnitrostranickými kritiky obviňován z tunelování a dezerce poslance Jiřího Kobzy (nestr. za ČSNS, kandiduje za Stačilo! ve Středočeském kraji) ke Stačilo! naznačuje i možné problémy uvnitř SPD.

Jejich povaha nemusí mít nutně jen personální, ale i programovou podobu. Jak se třeba sžijí zastánci silného sociálního státu s propagátorkou minimálního a osekaného státu Markétou Šichtařovou, která povede pražskou kandidátku SPD v dresu Svobodných?

Nenabízí Okamura, který by tentokrát již chtěl dostat svoje hnutí do Strakovy akademie, Babišovi pouze pytel blech? Nestal by se tak příští kabinet obětí intrik a vydírání, jak se to na Slovensku přihodilo Robertu Ficovi (Směr) s reprezentanty drobných uskupení zvolených na listině SNS?

Experti

Aby Okamura nalomil Babišovu nedůvěru, pěstuje si také svoje „odborníky“, z nichž někteří ani do Sněmovny nemíří. V roli expertů už dříve představil několik známých exposlanců, exministrů a bývalých vysokých státních úředníků. Podobná jména může přihodit i Rajchlova strana PRO.

Přesto by s nimi ANO vstoupilo na neprobádanou půdu. Babiš má rád technokratické vládnutí bez ideových rozepří. Také chce mít ministry pod kontrolou. Proto je též v hnutí ANO jinak zacházeno s kandidáty do Sněmovny a jinak s uchazeči o řízení resortů. U první kategorie mu stačí loajalita, na druhou má ale vysoké manažerské nároky.

Nervózně prožíval už dřívější koalice se sociálními demokraty a lidovci. Po boku SPD by jej ale mohl čekat hotový očistec.

Autor je politický analytik