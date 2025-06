Vložky a tampóny míří do škol! České studentky a žačky jsou o krok blíž k lepšímu prostředí

V Česku se mění hygienická vyhláška, která nově umožňuje školám pořizovat a zdarma poskytovat menstruační pomůcky svým žákyním. Jde o zásadní posun. Do letoška totiž školy neměly oporu v legislativě, která by jim umožňovala takové výdaje hradit z vlastních rozpočtů. Komentář Praha 6:29 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školy řeší menstruační chudobu vložkami zdarma | Foto: Sarah Abulkasim | Zdroj: Český rozhlas

Nová vyhláška jim nyní tuto možnost dává, a především říká: menstruace není soukromá záležitost, ale otázka základní hygieny a důstojnosti. Za tímto posunem nestojí ministerstvo, ani školské asociace, ale malá nezisková organizace Sola pomáhá.

Apolena Rychlíková: České studentky a žačky jsou o krok blíž k lepšímu prostředí pro své vzdělávání

Ta se dlouhodobě zaměřuje na problematiku menstruační chudoby u nás: distribuuje menstruační pomůcky, pořádá workshopy a v neposlední řadě se věnuje lobbingu a advokační činnosti.

Věděli jste, že každá desátá dívka v Česku nemá během menstruace přístup k hygienickým pomůckám? Pro mnoho z nich to znamená zůstat doma a vynechat školu. Právě proto vznikla iniciativa „Vložky do škol“, za kterou Sola pomáhá stojí.

Jedním z hlavních hesel Sola pomáhá pro změnu hygienické vyhlášky bylo sousloví „toaleťák není vložka“. Autorky kampaně tak reagovaly na skutečnost, že jsou vysoké desítky tisíc mladých dívek odkázány na neadekvátní „náhrady“ vložek a tampónů, protože dostupné pomůcky na školách chybí. A to i přesto, že z iniciativy některých politiků v regionech už některé školy menstruační pomůcky pro své žákyně distribuovaly.

Velká veřejná podpora

Cílem kampaně ale bylo zajistit bezplatné menstruační pomůcky na základních a středních školách po celé České republice, nikoliv jen někde. Z dat víme, že každá pátá dívka v Česku by musela při nečekané menstruaci použít toaletní papír, protože na škole nemá k dispozici menstruační potřeby. To je realita pro více než 89 tisíc dívek, uvádí Solo pomáhá.

Problém, na který se kampaň zaměřila, se obecně nazývá menstruační chudoba. Menstruační chudoba označuje situaci, kdy si ženy a dívky nemohou z finančních důvodů dovolit adekvátní menstruační pomůcky, jako jsou vložky, tampony či menstruační kalíšky. Podle organizace Člověk v tísni je menstruační chudobou ohroženo přibližně 38 tisíc dívek ve věku 12 až 18 let.

Nedostatek hygienických pomůcek vede k absencím ve škole a zhoršení psychické pohody. Jako problém vnímá menstruační chudobu celých 40 procent žen v Česku a téměř 70 procent lidí u nás si myslí, že by menstruační pomůcky ve školách měly být dostupné zdarma. I to ukazuje, jak velká byla veřejná podpora kampani jako takové.

Menstruační potřeby v České republice navíc podléhají základní sazbě DPH ve výši 21 procent, což je jedna z nejvyšších sazeb v Evropě. Pro srovnání lze uvést, že v takovém Polsku je DPH na tyto pomůcky ve výši pěti procent, v Německu ve výši sedmi a v Británii jsou menstruační pomůcky od daně úplně osvobozeny.

Je dobře, že menstruační pomůcky budou na školách konečně dostupné zdarma. Je to důležitý a praktický krok. Ale nemělo by to zůstat jen u škol. Pokud chceme řešit menstruační chudobu skutečně systémově, dalším logickým krokem by bylo snížit nebo zcela zrušit DPH na tyto základní hygienické potřeby. Protože menstruace není volba.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found