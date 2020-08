Jak usměrnit příval z Tetčic? Jednat rychleji

Velké dopravní stavby dokáží zablokovat sdružení o několika členech. Ať už jsou jejich námitky a připomínky oprávněné či ne – stojí to statisíce lidí peníze, čas i nervy. Pomohly by přísnější lhůty pro jejich řešení? Pokud by měl běžný obyvatel České republiky ukázat na mapě, kde leží Tetčice, asi by hodně váhal. Přesto právě tato obec zasáhla do života statisíců, a možná milionů lidí.

