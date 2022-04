Téma vnesla do veřejného prostoru ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která prohlásila, že by chtěla během své nadcházející návštěvy v USA jednat se svým americkým protějškem nejen o obranné smlouvě mezi naší zemí a USA, ale také o možnosti umístění stálé americké vojenské základny na našem území.

Jiří Pehe: Debata o vojenské základně USA vyjevila slabiny české politiky

Postupně se ukázalo, že Černochová před tím nejednala o svém nápadu na úrovni vlády. A nijak ho nekonzultovala ani s americkou stranou. Jenže mezitím otázka americké vojenské základny začala žít vlastním životem a s vyjádřeními přispěchali různí politici.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura mínil, že by se o americké základně u nás mělo konat referendum. S podobným názorem o pár dní později přišel i expremiér Andrej Babiš (ANO), za což si vysloužil pochvalu v ruských médiích.

Vůči základně se okamžitě vymezili i komunisté. A nezadal si s nimi ani další mimoparlamentní politický subjekt – hnutí Trikolóra. To rovnou oznámilo, že má v plánu proti základně pořádat demonstraci.

Reálná jednání se nevedou

Na druhé straně politického spektra se lidovecký předseda Marian Jurečka rovnou nechal slyšet, že základna by mohla být umístěna kupříkladu v Přerově, nebo v Mošnově na Moravě.

Celá tato debata byla přitom od počátku absurdní. Černochová vůbec neměla tak citlivé téma vnést do veřejného prostoru bez nějakého předběžného projednání svého nápadu na úrovni vlády a zejména bez konzultací s Američany. Těch se nikdo ani nezeptal, zda by o umístění základny u nás třeba jen uvažovali.

Někteří čeští komentátoři považují debatu o americké základně za užitečný lakmusový papírek, s jehož pomocí jsme se mohli přesvědčit o tom, kdo kde stojí ve vztahu k naší bezpečnosti v době ruské invaze na Ukrajině. Jenže to vše zastiňuje neobyčejná míra politického amatérismu, která nám nedělá dobré jméno u spojenců.

Debatu nakonec utnul premiér Petr Fiala (ODS), který prohlásil, že je to určitě pěkné téma. „Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání… Reálná jednání se o tom nevedou,“ dodal.

Podle něj se téma objevilo víceméně náhodou poté, co europoslanec a exministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra na kongresu ODS zmínil svůj dva roky starý projev, v němž řekl, že v Česku chybí americká vojenská základna. Černochová poté o nápadu promluvila v médiích.

Fialova slova by mohla být koncem celé debaty. Bohužel prezident Miloš Zeman cítil potřebu i po těchto Fialových slovech při setkání s ním říci, že by podpořil obrannou smlouvu s USA, ale nikoliv přítomnost americké základny u nás.

Na to budou mít potřebu někteří politici a komentátoři reagovat, takže ještě pár dní potrvá, než debata zcela utichne. Lze k tomu dodat snad jen tolik, že kdyby se téma americké základny u nás vrátilo jako reálný námět, nikoliv politická fikce, v budoucnosti, skoro jistě by se už netýkalo současného prezidenta, jehož mandát končí za 11 měsíců.

