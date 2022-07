Britské menšiny se konzervativců nebojí. A také naopak

Zatím nikdo neví, kdo bude příštím předsedou britské konzervativní strany, a tedy i vlády. Jisté ale je, že to nebude bílý muž, jak by se ještě nedávno dalo u tak tradicionalisticky založené strany čekat. Poté, co z vedení Konzervativní strany odstoupil Boris Johnson, začala potyčka o jeho místo. Tak se zformovala skupina osmi potenciálních příštích premiérů. Ve výběru byly čtyři ženy, z toho dvě bílé pleti, další dvě původem z Indie a Afriky.

