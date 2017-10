ANO hledá toho, kdo nechá Babiše premiérem. A nevydá ho policii

Ještě před pár dny se zdálo, že i když hnutí ANO vyhraje volby, Andrej Babiš by premiérem být nemusel. Strana čekala jen slabé vítězství a potichu se připravovala na to, že obviněného předsedu bude muset nahradit někým jiným, pokud bude chtít sestavit vládu. Po volbách je ale všechno jinak. Komentář Praha 22:21 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO líbá svého marketéra Marka Prchala, který stojí za předvolební kampaní hnutí ANO | Foto: ČTK/Šulová Kateřina | Zdroj: ČTK

ANO drtivě vyhrálo a na Babišovi coby premiérovi, bude trvat. „Jednoznačně. Rozhodli o tom voliči, dostal dramatický počet preferenčních hlasů,“ říká místopředseda hnutí Richard Brabec, který v Ústeckém kraji dosáhl na republikově nejlepší výsledek ANO.

Žalobce dostal usnesení o trestním stíhání. Koho chce policie obvinit kvůli Čapímu hnízdu, neřekl Číst článek

Podmínkou pro sestavení vlády, o které spokojení členové ANO v kuloárech hovoří, by ale mohlo být i to, aby nová sněmovna nevydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka znovu k trestnímu stíhání. Oba byli obviněni v kauze Čapí hnízdo, jejich stíhání už ale neplatí, volby jej přerušily.

„Čekám, že policie znovu požádá o vydání, jinak by to bylo nepředstavitelné a státní zástupce by musel ihned rezignovat. Jak se k tomu postavíme, nevím, ale jasně se ukazuje, že jde o účelovou záležitost, protože policie od momentu vydání neudělala v případu jediný úkon,“ říká bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, která místo ve sněmovně uhájila díky preferenčním hlasům.

Sázka na ODS

Podmínku ANO, aby Babiš stanul v čele příští vlády, v prvních povolebních rozhovorech ostatní strany odmítly - většina z nich koalici s ANO zcela vyloučila. Je ale pravděpodobné, že s běžícím časem by se postoje stran mohly měnit. Hnutí ANO sází zejména na ODS, s níž by mohlo utvořit koalici s většinou hlasů. Rádi by ale přibrali ještě další, pro větší stabilitu. Sází na jednání se STAN nebo lidovci.

Kauza Čapí hnízdo přehledně: kvůli čemu chce policie stíhat Babiše a Faltýnka Číst článek

Do jednání se ANO naopak příliš nechce se sociálními demokraty, a to i přestože je osloví mezi prvními. ANO vadí, že jsou sociální demokraté rozviklaní drtivou porážkou a za pár měsíců by se zcela mohlo změnit jejich vedení.

I když strany v prvních chvílích po volbách trvají na svých postojích, které sestavení vlády s Babišem v čele vylučují, je pravděpodobné, že postupně začnou radikální postoje mírnit. Pokud by se tak nestalo a Babiš, kterého coby vítěze slíbil prezident Miloš Zeman pověřit sestavením vlády, by větinu pro koalici nanašel, mohla by do povolebních jednání zasáhnout právě hlava státu. A to by pro žádnou ze sněmovních stran nebylo výhodné a scénáři se proto jistě pokusí zabránit.