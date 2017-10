Volební smršť na iROZHLAS.cz: server prošel zatěžkávací zkouškou. Obstál?

Vážení čtenáři,

server iROZHLAS.cz má za sebou po půlroční existenci důležitou zatěžkávací zkoušku – sněmovní volby. Soudě podle návštěvnosti jsme obstáli.

Statistiky hlásí rekordní čtenost: oproti běžné sobotě přišlo na iROZHLAS.cz o jednaosmdesát procent víc reálných uživatelů. A jak ukazuje detailnější zkoumání, čtenáři poctivě studovali volební výsledky, které jsme nabídli v jedné z nejpropracovanějších sčítacích aplikací. Počet zhlédnutých stránek totiž narostl o velmi solidních 325 procent.

Výsledky naskakovaly na serveru téměř okamžitě, snad jen s výjimkou prvních minut, kdy Český statistický úřad ochromil hackerský útok. Ale i v tu chvíli jsme jako jedni z mála zpravodajských webů nabízeli aktuální výsledky, neboť jsme sčítací aplikaci „krmili“ ručně.

Optikou návštěvníků byla ještě úspěšnější neděle, kdy počet reálných uživatelů poskočil o 144 procent. Čtenáři přesunuli svou pozornost od souhrnných čísel k detailu: zkoumali, jak se volilo v jejich ulici a jak si v jednotlivých obcích strany polepšily či pohoršily. V obou případech šlo o analýzy našeho datového týmu, který připravil i další zevrubné analýzy.

Vedle komplexního zpravodajství přinesl iROZHLAS.cz i několik původních informací, které převzala konkurence. Jako první jsme například informovali o incidentu v pražské Zbraslavi, kde policie uklidňovala spor mezi zahraničními pozorovateli a volebními komisaři.

V online reportáži jsme od pátečního poledne do pondělního rána zveřejnili přes osm stovek příspěvků. Průběžné výsledky glosovali komentátoři Českého rozhlasu Plus, speciálně pro iROZHLAS.cz je komentoval i politolog Josef Mlejnek (rozhovor s ním čtěte ZDE).

Zprostředkovali jsme i to nejzajímavější z toho, co zaznělo ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. S pomocí 360° kamery jsme čtenáře vzali na virtuální prohlídku volebních štábů.

Volební výstupy jsme shrnuli ve čtyřiceti textech, vedle souhrnných analýz jsme popisovali i drobné příběhy a kupříkladu mezi prvními vyzpovídali nejmladšího poslance v novodobé české historii.

Naše logo bylo vidět i na jiných internetových stránkách. Totiž: odhodlali jsme se k neobvyklému kroku a nabídli jsme naši sčítací aplikace ke sdílení pod heslem „štípněte nám kód“. Stačilo vybrat požadovanou obec či kraj, vygenerovat kód a vložit na vlastní stránky.

Dost sebechvály. Víme, že naše zpravodajství mělo i řadu více či méně skrytých nedostatků. A proto budeme rádi, když se se svými postřehy, stížnostmi podělíte. Vaše reakce nám pomohou, aby příští volební zpravodajství bylo lepší. Reparát si odbudeme už za pár týdnů – při volbě prezidenta. Za každou připomínku předem děkujeme!

Za tým serveru iROZHLAS.cz Radek Kedroň, radek.kedron@rozhlas.cz

PS: Pokud jsme vás přece jen už nyní přesvědčili, velmi oceníme, když nám dáte hlas v závěrečném hlasování ankety Křišťálová Lupa 2017 - Cena českého internetu. Máte na to už jen několik dní, hlasování končí s koncem října.