Bojovat o Hrad chce jednadvacet lidí, reálně jich do něj zasáhne méně

Když dva dělají totéž, není to totéž. Toto rčení odpovídá přístupu zákonodárců za hnutí ANO k podpoře kandidátů do prezidentských voleb. Poslanci za ANO svými podpisy vyslali do boje o Hrad svého předsedu Andreje Babiše. Dva jejich kolegové ze Senátu připojili svůj autogram pod kandidaturu Josefa Středuly.

Komentář Praha 17:00 9. listopadu 2022