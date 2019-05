Co chtějí politikou znavení Britové?

Obyvatelé Anglie a Severního Irska vybírali minulý týden své zástupce do místních zastupitelstev. A přesto, že je jejich agenda na hony vzdálená velké politice, voliči se k ní vyjadřovali. Někteří dokonce doslova a na volební lístky. Co výsledky ukázaly? Komentář Londýn 13:28 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunální volby se ve Velké Británii staly příležitostí, jak mohli frustrovaní voliči vyjádřit svůj názor na tanečky kolem brexitu. (Ilustrační foto) | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

Volby do místních zastupitelstev většinou nepoutají tolik pozornosti, jako třeba volby do parlamentu. Lokální politika není tak přitažlivá.

Je to logické, před volbami jsme mohli pozorovat, jak kandidáti v rámci kampaně natírají zrezivělé zábradlí nebo instalují cedulky, vyzývající majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli. Volby do místních zastupitelstev nebyly ani o brexitu, ani o tahanicích ve Westminsteru, tedy národním parlamentu.

Přelomová nabídka ohledně brexitu: Mayová navrhne labouristům dočasnou celní unii s EU Číst článek

Voliči však této příležitost přece jen využili a vyjádřili se k něčemu zcela jinému, než je zrezivělé zábradlí a psí exkrementy: totiž k politické krizi, vyvolané neschopností vlády prosadit brexit v podobě, kterou sama vláda narýsovala.

Troufám si říci, že celá Evropa má v živé paměti tříměsíční maraton parlamentního jednání a hlasování, který vedl ke dvojímu odkladu termínu brexitu. Když si to pamatujeme my, o to více pak Britové.

Lístky se vzkazy politikům

Mnozí voliči se při volbách rozhodli vyslovit svůj názor opravdu přímo: tisíce hlasovacích lístků musely být vyřazeny, protože na ně lidé vylévali své frustrace. Lístky byly popsané a pomalované různými vzkazy, z nichž ty nejslušnější, a tedy i odvysílatelné před 22. hodinou, zněly: zrádci.

Britští konzervativci přišli v místních volbách o skoro 30 procent zastupitelů, ztratili i labouristé Číst článek

Ti, co přece jen zůstali u klasického způsobu vyjádření svého názoru a vhodili lístek do volební urny sice bez poznámek, ale podle svého politického přesvědčení, vystavili oběma nejsilnějším politickým stranám jasný účet. Vládní konzervativci i opoziční labouristé utrpěli těžké ztráty.

Kdo naopak vyšel z místních voleb jako jasný vítěz, byla dosud živořící strana liberálních demokratů. Strana, která zcela jasně odmítá brexit.

Podle profesora Johna Curtice z univerzity v Glasgow, který je považován za gurua povolebních analýz, vypovídá výsledek lokálních voleb o jediném. „Poté, co brexit uvízl ve slepé uličce, chtějí voliči jasné řešení. Buď z unie jednoduše odejít, nebo dostat možnost znovu se zamyslet a třeba i zůstat.“ Lavírování, jaké lze pozorovat u labouristů, nebo rozpolcenost, patrná mezi konzervativci, nikam nevedou a Britům už dochází trpělivost.

Další možnost, jak dát nepřímo najevo svoji vůli, budou volby do Evropského parlamentu. Pokud k nim tedy politikou znavení Britové, přijdou.