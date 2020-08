Od daní k povolební koalici ANO s ODS

Politologové občas potřebují křišťálovou kouli, protože některé věci se prostě extrémně špatně předpovídají. Například příští vládní koalice nebo alespoň to, které strany by spolu mohly po volbách spolupracovat. V Česku jim ale nedávno situaci trochu usnadnil premiér a zároveň šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Komentář Praha 6:48 14. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala (ODS) navrhl Andreji Babišovi (ANO), aby společně do roka zrušili superhrubou mzdu | Zdroj: Reprofoto z ČT24

Oznámil totiž, že chce zrušit takzvanou superhrubou mzdu, zachovat současnou sazbu procentuální daně a tím fakticky výrazně snížit daně zaměstnancům. Od příštího roku, tedy před parlamentními volbami.

Okamžitě byl všemi obviněn, že chce dát svým voličům předvolební „dárek“ a zvýšit tak popularitu své strany. Ano, to je bezpochyby pravda. Ale tak to zkrátka v politice chodí, že politici dělají věci, které voliči chtějí. A to nejraději před volbami. Snižování daní k nim bezpochyby patří. Až potud je to banalita.

Zajímavé je, s kým může premiérovo hnutí ANO tuto změnu prosadit.

Levice proti

Proti zrušení superhrubé mzdy a zachování současné procentní úrovně daně jsou totiž sociální demokraté, Babišovi koaliční partneři ve vládě. Ti si stěžují, že by to byl příliš velký zásek do státního rozpočtu a že by tím fakticky schválili rovnou daň ve výši patnácti procent prosazovanou kdysi ODS. Socialisté chtějí vybrat to, o co přijde státní rozpočet, jinde.

Například zdanit víc velké banky. Nebo nesnižovat daň z příjmu o tolik. Úplně proti snižování jakýchkoliv daní jsou pak komunisté, kteří svojí tichou podporou drží vládu u moci. Levicové strany prostě mají raději vyšší výběr daní a následné rozdělování těchto peněz státem. Jenže Babiš nějaké snížení daní chce a je proti bankovní dani.

S pomocnou rukou mu přispěchala opoziční ODS. Slibuje, že ho při rušení superhrubé mzdy podpoří. Je to dvojnásob paradoxní. Za prvé to byla kdysi právě vláda vedená Občanskou demokratickou stranou, která superhrubou mzdu zavedla. A za druhé přece nemůže ODS dlouhodobě přijít Babišovi na jméno. Politici ODS obviňují Andreje Babiše z ohrožení demokracie a z toho, že je levičák. A teď s ním chtějí spolupracovat a tváří se velmi mile.

Proti zrušení superhrubé mzdy by zřejmě nebyla ani další opoziční strana, Piráti. Ti si nechtějí rozkmotřit voliče tím, že jim nepodpoří snížení daní. Zároveň opatrně varují před výpadkem příjmů, který navrhují „řešit“.

Zcela proti rušení superhrubé mzdy a tím snižování daní je opoziční TOP 09. Její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že stát přijde o peníze a nebude na důchody. Což není tak úplně pravda a jen to ilustruje, co mnozí příznivci TOP 09 dosud nepochopili. Tahle strana není pro snižování daní a dokáže si s tím u voličů přímo sebevražedně škodit.

Výsledkem této diskuse je, že při troše představivosti se nám tu tak rýsuje další možná vládní koalice. Preference ČSSD padají na hranici volitelnosti, s komunisty je to podobné a vládnout s nimi není žádný med. Hnutí ANO přitom zřejmě nezíská příští rok ve volbách tolik poslanců, aby mohlo samo sestavit kabinet. Ale s ODS a případně i Piráty jde vytvořit silnou vládu a debaty kolem superhrubé mzdy ukazují, že tu může existovat v některých věcech zásadní shoda.

Autor je komentátor Lidových novin