Volby do krajů a Senátu skončily, další kampaň už začala

Hned v sobotu odpoledne začala kampaň před volbami do sněmovny, které se uskuteční koncem září nebo začátkem října 2025. „Ty nejdůležitější volby jsou až za rok," komentoval poněkud neuctivě výsledky hlasování do zastupitelstev krajů a třetiny senátu šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Komentář Praha 16:30 23. září 2024

Kampaň bude dlouhá a – jistě plná slibů. Na ně je potřeba dávat bedlivý pozor. Jejich následné neplnění – ale paradoxně i plnění – může totiž ohrozit celou společnost.

Když politici zjevně vodí občany za nos, oslabuje to důvěru v politiku a demokratické instituce. A plnění některých přehnaných předvolebních slibů může zase zruinovat státní rozpočet.

Příkladem nepochopitelného slibování bez výsledku je letošní přístup vlády k platům zaměstnanců ve státní sféře. Před prázdninami přišel ministr práce s návrhem zvýšit je u nejhůře placených profesí o sedm až deset procent. Brzy se ukázalo, že na to stát nemá peníze a nebude nic. Pak si šéf odborů přinesl z jednání tripartity příslib slušného navýšení aspoň od nového roku. Ani ten podle posledních zpráv splněn nebude. Co si mohou státní zaměstnanci o vládě myslet?

Ekonomický hřích ODS a ANO

Také ministr vnitra Vít Rakušan – který zaslouží stejně jako další politici uznání za práci při povodních – je mistr nesplněných platových slibů. Při vzrušené veřejné lednové debatě v Karviné ujistil policisty i vězeňskou službu, že na podzim dostanou přidáno 10 procent. Samozřejmě neměl plán vyjednaný v koalici, takže policisti nedostali nic a jejich odbory naplánovaly protesty.

Jenže část z nich Rakušan uchlácholil podivuhodným slibem, že objem peněz do jejich mezd poroste o pět procent nejen v roce 2025, ale i v dalších dvou! Tedy i po volbách v příštím roce, za budoucí nové vlády. Jeden nespokojený policejní odborář to komentoval: „Slib ministra je úplně o ničem. Je to něco, co nemůže dodržet.“ Přesně tak. To jsou hry, které dělají z lidí hlupáky.

Slib či záměr, který bude vypadat před volbami velmi dobře, ale budoucí vládě by hodně zavařil, představil ministr financí Zbyněk Stanjura. V rozpočtu na příští rok plánuje nejméně o 20 miliard zkrátit podporu obnovitelných zdrojů. Stejný nápad měl i vloni, ale experti ho přesvědčili, že riziko prohraných arbitráží a soudů je příliš vysoké. Letos se okázalá přísnost na nepopulární solárníky hodí ministrovi také do kampaně, a případné prohrané spory zaplatí ze státního rozpočtu až příští vláda.

Z nedávné minulosti připomeňme jeden velmi populární politický krok, který dodneška ohrožuje státní finance. Krok, který přispěl k rekordní inflaci a znesnadňuje financování školství, zdravotnictví, sociálních služeb...

To když na podzim 2020, tedy rok před minulými volbami do sněmovny, společně snížily ODS a hnutí ANO při rušení superhrubé mzdy daň z příjmu z 19 na 15 procent. Na opětovné zvýšení za dva roky – což doporučoval prezident i většina ekonomů – se rychle zapomnělo. A tak vinou ekonomického hříchu ODS a ANO dodnes chybí v každém státním rozpočtu víc než 100 miliard korun.

Nové sliby Babišova hnutí ANO, aktuálně bez vládní zodpovědnosti, mohou být ještě divočejší. Pro společnost jsou to všechno nášlapné miny, které ji ohrožují. Pozor, jejich kladení právě začalo.

Autor je šéfredaktor deníku Právo