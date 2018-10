Kolik funkcí máš, tolikrát jsi placeným politikem

Prezident republiky se zároveň věnuje práci poslance a ještě k tomu stihne navléknout si soudcovský talár a vynášet rozsudky. Je to pochopitelně nesmysl, alespoň v poměrech demokratického státu typu České republiky. Byť by to nikoho nemělo ani napadnout, přesto je pro jistotu neslučitelnost výkonu těchto funkcí zmíněna v ústavě. Komentář Praha 6:56 4. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Být však zároveň například poslancem, hejtmanem a starostou, to zákony v Česku nikomu nezakazují. Chce-li toho člověk docílit, musí se snažit.

Především získat podporu voličů. Bez jejich hlasů se do sněmovny, krajského či obecního zastupitelstva nedostane. Nemá tak šanci nashromáždit zmiňované funkce. Zkrátka člověk musí být silnou osobností, která se dokáže prosadit.

Pokud jí je, může si tím slušně vydělat. Získá hned tři poměrně vysoké příjmy. Byť nebude žít ničím jiným, než svou prací, těžko může všechno dělat na 100 procent. Prostým součtem by musel dlouhodobě fungovat na 300 procent a potřeboval by, aby den měl víc než 24 hodin. Týden by pro jistotu musel být delší než sedm dnů. Je to logicky nesmysl. Více funkcí najednou nedokáže sebeschopnější člověk vykonávat plnohodnotně.

Vedení výborů, podvýborů a komisí

Přesto neexistuje účinný způsob, jak takovéto kumulaci bránit. Někteří politici k tomu chtějí využít peníze. Zkrátka jednotlivec by měl být v plné výši zaplacen pouze jednou. Měl by tudíž pobírat poslanecký nebo senátorský plat. Odměna za vedení města, nebo kraje by měla být nižší.

Projde-li návrh, tak zhruba čtyřicetiprocentní. V takovém případě by se mohlo názorně ukázat, zda jsou peníze skutečně tou nejdůležitější motivací pro hromadění funkcí. Nebo zda je jí určitá touha po moci. Případně snaha udržet se v povědomí veřejnosti a zvýšit tím svoji šanci na další zvolení. Vyloučit nelze ani to, že hlavním hnacím motorem pro kumulaci funkcí může být nutkání se veřejně angažovat.

Chtějí-li politici pomocí peněz dosáhnout toho, aby lidé nebyli například poslanci a zároveň hejtmany, či starosty, mohli by prosadit pouze jeden plat. Druhou, či další funkci by mohli lidé vykonávat jenom zdarma. Potom by se skutečně názorně ukázalo, zda vidina vyššího příjmu je tou hlavní motivací, proč někdo po zisku poslaneckého mandátu zůstane i nadále hejtmanem či starostou.

Když už je řeč o penězích, z pozice zákonodárce si lze přivydělat jednodušším způsobem. Řeč je o příplatcích za vedení výborů, podvýborů a komisí. Přitom řada z nich se formálně sejde jednou až dvakrát do roka. Peníze za to však do kapes poslanců či senátorů míří každý měsíc. Zdá se, že to vadí méně, než doopravdy odváděná práce starosty nebo hejtmana.