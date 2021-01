Předčasné volby v Izraeli zřejmě opět skončí patem

Izraelci by se v současnosti mohli zdravit dvěma otázkami – zda už jsou naočkovaní a jestli si také založili vlastní stranu. Obě jsou příznačné ve chvíli, kdy zbývají necelé dva měsíce do čtvrtých předčasných voleb během posledních dvou let. V Izraeli přibývá nových stran a politická mapa se proměňuje, ale žádný jasný vítěz se nerýsuje. Zatím se zdá, že volby skončí stejným patem jako už třikrát. Komentář Praha 6:29 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V Izraeli přibývá nových stran a politická mapa se proměňuje, ale žádný jasný vítěz se nerýsuje.“ (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Premiér Benjamin Netanjahu je přesvědčen, že do čela vlády usedne znovu. Pomoci mu má hlavně vakcinace. Povedla se mu dohoda s firmou Pfizer, díky které Izrael dostává obrovské dávky vakcín výměnou za podrobné výsledky očkování.

To stále pokračuje závratným tempem; ve čtvrtek měly první dávku už skoro tři miliony Izraelců a půldruhého milionu i druhou, včetně 80 procent rizikových seniorů. Netanjahu chce voličům ukázat, že epidemii koronaviru zastavil, a pokud nedojde k výraznému vzestupu infikovaných některou z nových mutací, nejspíš se mu to do voleb 23. března podaří.

Není však jisté, jestli to bude Netanjahuově straně Likud stačit k vítězství. Ohrožuje ji její bývalý člen a Netanjahuův kritik Gideon Saar, který v prosinci Likud opustil a založil stranu s názvem Nová naděje.

Saar je velmi oblíbený, a tak Nová naděje hned získala řadu přeběhlíků z různých stran i Likudu včetně syna někdejšího premiéra Menachema Begina Bennyho. Podle průzkumů je druhým nejsilnějším uskupením.

Budou převažovat jestřábi

Jen o něco menší oblibě se těší i opoziční strana Nová pravice Naftaliho Bennetta. Má podobnou platformu jako Saarova Nová naděje – podporu židovských osad, nesouhlas se vznikem Palestiny a názor, že Izrael patří výhradně Židům.

Strany Bennetta a Saara budou po volbách nejspíš spolupracovat, ale pokud by kabinet sestavoval Netanjahu, Saar by do něj nevstoupil, zatímco Bennett ano. S Likudem by Saar vládl, ale bez Netanjahua.

Do voleb jde kupodivu i vládní aliance Modrobílá Benyho Gance, která se vstupem do koalice s Netanjahuem zdiskreditovala a pohybuje se na hranici volitelnosti.

V posledních dnech ožila i levice. Kdysi vládnoucí Strana práce, která se pyšnila takovými politiky jako Jicchak Rabin nebo Šimon Peres, přitahuje stále méně voličů a v současném Knesetu disponuje jen třemi mandáty.

Od neděle má však novou energickou předsedkyni Merav Michaeli, která hned po svém zvolení odvolala ministry Strany práce z Netanjahuovy vlády národní jednoty a chce jednat o spolupráci s novou levicovou stranou Izraelci, kterou založil starosta Tel-Avivu Ron Chuldaj.

Žádný dramatický vzestup preferencí levice však nelze očekávat a březnový volební boj se zřejmě odehraje jen mezi pravicovými či středopravicovými subjekty.

Patří k nim i opoziční Existuje budoucnost Jaira Lapida, která byla součástí aliance Modrobílá, ale na protest proti jejímu vstupu do Netanjahuovy vlády se odštěpila. Důležitým hráčem zůstává i strana Izrael, náš domov Avigdora Libermana, který po všech trojích předchozích volbách odmítl spolupracovat s Netanjahuem.

Řada nově vzniklých stran rozložení sil významně neovlivní. Bývalý ředitel Mosadu Dani Jatom založil jednu pro důchodce s názvem Izraelští veteráni a další zase majitelé obchodů, kteří odmítají lockdowny. Izrael má také Novou ekonomickou stranu nebo Demokratickou stranu složenou z demonstrantů proti Netanjahuovi; a jsou i další. Některá stávající uskupení se rozštěpila, jiná se možná spojí.

Ještě koncem roku průzkumy předpovídaly Saarově Nové naději a Likudu skoro stejný počet mandátů, ale dnes preference Netanjahuovy strany opět rostou – možná díky úspěšné vakcinaci. Likud by znovu vyhrál a Saarova Nová naděje, Bennettova Nová pravice a Lapidova Existuje budoucnost by každá získala o polovinu hlasů méně – ale dohromady mnohem víc než Likud.

Do Knesetu by se mohlo dostat i pár menších stran jako Modrobílá nebo Strana práce a jistě v něm zasednou i obě vládní náboženské strany. Proti jejich účasti ve vládě však sílí odpor – ultraortodoxní židé se stále násilněji bouří proti vládním opatřením, šíří nákazu, podpalují autobusy, vandalizují státní majetek a útočí na policisty, kteří chtějí dodržování restrikcí prosadit. Ve vládě si je nepřeje 61 procent Izraelců.

Průzkumy se v Izraeli často mýlí a na prognózy nelze spoléhat. Kdyby se však naplnily, nezískal by parlamentní většinu ani Netanjahuův Likud s náboženskými stranami, ani pravicová koalice Gideona Saara.

Netanjahu potřebuje volby vyhrát i kvůli probíhajícímu soudnímu procesu, v němž je ve třech kauzách obviněn z korupce, podvodů a zneužití pravomoci – chce v Knesetu prosadit zákon, který premiérovi zajistí imunitu před trestním stíháním. Zvítězit může, ale jeho boj bude tentokrát těžší než dřív a stran ochotných ke spolupráci méně.

Jisté však je, že v příštím parlamentu budou převažovat jestřábi – zastánci rozšiřování izraelských osad a posilování židovské přítomnosti na Západním břehu a odpůrci vzniku Palestiny.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu