Hlavně Fico budí značné emoce. Trochu to připomíná situaci před posledními parlamentními volbami v Česku, které byly do značné míry o tom, jestli je vyhraje Andrej Babiš a bude schopný sestavit vládu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Slovensko v odstínech rudé. Odolá Peter Pellegrini Robertovi Ficovi?

Totéž platí nyní na Slovensku o Robertovi Ficovi. Ten má totiž za sebou pozoruhodný politický posun. Z umírněně levicového sociálnědemokratického politika a trojnásobného premiéra se postupně proměnil v populistu a extremistu, který by nejraději změnil dosavadní prozápadní zahraničněpolitickou orientaci Slovenska a nasměroval ho blíž k Rusku.

Ficovo působení v čele vlády bylo spojeno s podezřením z korupčního jednání. Nedá se proto vyloučit, že hlavním motivem, proč chce volby vyhrát, je zajistit zastavení jakýchkoli vyšetřování, která se týkají jeho osoby.

Úplatek v krabici od šampaňského

Z průzkumů také vyplývá, že pokud mu bude schopný někdo konkurovat, nebo dokonce zabránit jeho vítězství, je to strana Hlas Petra Pellegriniho. Hlas založili před třemi lety lidé, kteří odešli právě z Ficova Smeru.

Hlas se dlouhodobě hlásí k umírněné sociální demokracii, samotný Pellegrini v poslední době často opakuje, že je zastáncem prozápadní orientace Slovenska. A také, že s Ficem by do koalice nešel.

Pellegrini se velmi snaží působit dojmem slušného a moderního levicového politika, na tom ostatně už v minulosti sbíral politické body. Občas se ale ani on nezdráhá zabrnkat na populistickou strunu.

Slovenský expremiér Fico to zkouší jako Babiš a šíří strach z války Číst článek

V souvislosti s ukrajinským obilím uskladněným na Slovensku se nechal strhnout k prohlášení, že „otrávená pšenice ohrožuje zdraví našich dětí a celého národa“.

Peter Pellegrini, jehož předkové přišli kdysi na území Slovenska z Itálie, má za sebou úctyhodnou politickou kariéru. Jako státní tajemník působil na ministerstvu financí, byl ministrem školství, krátce i kultury, šéfoval slovenskému parlamentu.

Dlouho měl pověst oddaného sluhy, kterého bylo možné posadit tam, kde ho Fico nejvíc potřeboval, až se stal nakonec v roce 2018 premiérem. Ani on se během své politické kariéry nevyhnul podezření, že přijal úplatek v krabici od šampaňského. Sám jakékoli nezákonné jednání popřel s tím, že by něco takového nikdy neudělal.

Je otázkou, nakolik se dá Pellegriniho slušňáctví věřit. Něco si od Fica přece jenom musel přinést, když byl 20 let členem Smeru. Bylo by k neuvěření, pokud by Fico díky tomu nevěděl, co na Pellegriniho platí. Případně, kde zatlačit, aby ho dostal tam, kde by ho Fico potřeboval mít.

Slovenští voliči se tak budou rozhodovat mezi dvěma odstíny rudé barvy: jedním o něco tmavším, druhým o trochu světlejším. Je smutné, že úvahy o povolebním uspořádání na Slovensku se zatím pohybují v takto úzkém spektru.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu