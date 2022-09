Volby v Praze vypovídají o velké ambivalenci

Dlouhou dobu to vypadalo, že volby do pražského magistrátu budou především referendem o současné, takzvaně progresivní koalici, která se ustanovila před čtyřmi lety. Nakonec tomu tak bylo jen zčásti. Voliči a voličky minimálně u Pirátů ukázali, že si práce lidí kolem Zdeňka Hřiba považují, a i když Piráti skončili až třetí, není to tak špatný výsledek, jak mnozí očekávali. O poznání hůř dopadla Praha sobě, jejíž ambice byly bezesporu vyšší.

