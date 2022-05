Pravice podzimní volební test zdaleka nemá v kapse

Při všech erupcích okolo tak trochu zapomínáme, že za měsíc a kousek vypuknou prázdniny a další měsíc a kousek po nich nás čekají volby do třetiny Senátu a obecních zastupitelstev. Dá se přitom předpokládat, že se do jejich výsledků promítnou i emoce vyvolané celorepublikovými, ba celoevropskými problémy. První vážný test to bude hlavně pro liberálně-konzervativní kabinet Petra Fialy.

