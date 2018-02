Senioři, rapeři a vězení. Kreml jistí volbu hlavy státu

Asi patnáct žen a mužů ve věku nad 70 let oblečených v bílých košilích, černých sukních nebo kalhotách a v černých kravatách se ze všech sil snaží působit mladistvě, dělat taneční pohyby a zpívat na rádoby lidovou melodii. Komentář Moskva 15:00 25. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Heslem voleb má být přinejmenším 70procentní volební účast a nejméně 70 procent hlasů pro Vladimira Putina. | Foto: Jurij Kadobnov | Zdroj: Reuters

„Hej, přijď k volbám, půjdem hlasovat, kdo jiný než my by si měl prezidenta vybrat. Shromažďujeme prapory na naši cestu, uděláme fajfku, můj prezidente, přijď!“ V originále se to samozřejmě rýmuje.

Seniory střídají mladí rapeři. Také vyzývají posluchače, aby přišli 18. března volit. Argumentují tím, že se rozhodne, „jaký bude svět, kdo bude náš otec“.

Po výzvě Volme vůdce! se opakuje známý bod: „Zavěs se do svý holky, přemýšlet nemusíš, vem si lístek, udělej fajfku tam, kam patří.“ Klip končí opět seniory ve studiu u mikrofonu se sluchátky na uších. Tváří se, jako kdyby natáčeli superhit.

To byl popis jednoho z volebních opatření, která běží v Rusku. Už před několika měsíci psali někteří tamní novináři, že heslem pro volbu hlavy státu 18. března má být 70/70. Tedy přinejmenším 70procentní volební účast a nejméně 70 procent hlasů pro Vladimira Putina.

Tu a tam se teď objevují hlášení z míst, kde účast zaměstnanců nebo studentů ve volbách je podmínkou, že budou smět pokračovat ve studiu nebo v práci.

Splnění plánu

Ke kterému jménu ale patří zmiňovaná fajfka? To senioři spolu s rapery nezazpívali, ale je tady pěkná ilustrace, jak to vypadá v praxi.

Minulý čtvrtek v jedné ze základních škol ve Sverdlovské oblasti dostali žáci úkol namalovat kandidáta na prezidenta. Všechny děti věděly, co se patří, a na jejich malůvkách byl Putin. Ale jedna zlobivá holčička si dovolila namalovat komunistického kandidáta Pavla Grudinina. Dostala vynadáno. Učitelka prohlásila, že jde o protizákonnou agitaci.

Grudinin je přitom stejný oficiální kandidát jako Putin. Rozdíl mezi Putinem a zbytkem je v tom, že ostatní vedou kampaň, tedy potkávají se s voliči a vystupují v médiích, zatímco Putinův štáb oznámil, že současný prezident nic takového dělat nebude.

Pro jistotu Kreml nechal zablokovat webové stránky opozičníků Alexeje Navalného a Michaila Chodorkovského. Ale to se moc nepovedlo. Navalnyj přešel na náhradní stránky a Chodorkovskému poskytla nový hosting nejen ruská internetová jednička Yandex, ale i další prezidentská kandidátka Xenie Sobčaková.

Jak se lidově říká: sichr je sichr. Proto Navalného ve čtvrtek policie odvezla na služebnu ihned po jeho návštěvě u zubaře, aby ho seznámila s tím, že je stíhán a že mu hrozí trest 30 dnů vězení.

Šéfovi Navalného ústředního štábu, Leonidu Volkovovi, týž den soud rovnou zmíněný trest vyměřil. Za co? Za to, že si dovolil retvítnout video se zadržením Navalného policií dne 28. ledna. Za tuto drzost stráví měsíc v chládku.

Totéž očekává pro sebe Navalnyj. Cíl je jasný: podvratní živlové nesmí být v době voleb na svobodě. Mohli by překazit splnění plánu. I když je to trochu komické. V Rusku jen málokdo pochybuje o tom, že Kreml namaluje Putinovi přesně takový volební výsledek, jaký si objedná.

Autor je komentátorem deníku Právo.