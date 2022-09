Po každých volbách se odehrává souboj o to, kdo je jejich vítězem. Někdy to vypadá, že vítězů je víc než poražených. V případě voleb senátních by to nemělo být složité. Většinový volební systém zaručuje v každém obvodě jednoho jediného vítěze. Všichni ostatní patří mezi poražené. Z pohledu budoucnosti je lhostejné, zda jste utrpěli debakl hned v prvním kole, nebo o pár hlasů prohráli v kole druhém. Komentář Praha 12:03 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát do Senátu v obvodu Ústí nad Orlicí a starosta Letohradu Petr Fiala | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Prostým součtem získaných mandátů se nakonec dobereme konečného vítěze. Na něj si nyní budeme muset ve 24 obvodech ještě týden počkat. Zároveň ani po zveřejnění definitivních výsledků nebude počítání úplně jednoduché. Do senátních voleb kandidují lidé s podporou různých stran a hnutí. Část z nich nemá členskou legitimaci a považují se za nezávislé.

Petr Hartman: Senátní volby vyhrál Petr Fiala

Pokud uspějí, není vždy dopředu jednoznačně dané, do jakého senátního klubu zamíří. Občas se stane, že do žádného, nebo do jiného, než se původně předpokládalo.

Přitom síla jednotlivých stran a hnutí se v horní parlamentní komoře odvíjí právě od početnosti klubů. Jejich velikost se promítá do volby vedení Senátu. Klubová příslušnost rovněž přispívá k větší předvídatelnosti chování jednotlivých senátorů. Byť to jsou osobnosti nepodléhající přísné stranické disciplíně, většinou drží stanovisko klubu.

Duel v Jihlavě jako symbolický souboj

Pohled na letošní senátní volby nabízí několik příkladů toho, že určovat vítěze mezi stranami a hnutími není úplně jednoduché. Například nestraník Jiří Růžička obhájil post senátora suverénně už v prvním kole. O přízeň voličů se ucházel v momentu, kdy je v horní parlamentní komoře členem klubu Starostů a nezávislých. Jako navrhující strana byla u jeho jména letos uvedena TOP 09. Jako volební strana se u něj objevila koalice ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Nárok na připsání si vítězství tak de facto mají všechny tyto strany. Skutečné vedle Růžičky však zaznamená ten subjekt, který ho získá do svého senátního klubu.

Docela kuriózní situace je u postupujícího do druhého kola v Brně Jiřího Duška. Toho navrhuje ODS a podporuje sociální demokracie společně s některými místními sdruženími. Před šesti lety se přitom do horní parlamentní komory dostal jako nezávislý za hnutí ANO a stále ještě je členem senátního klubu, který dohromady tvoří ANO a sociální demokraté. Uspěje-li v kole druhém, může tak posílit strany vládní koalice v horní parlamentní komoře, nebo zůstat v opozičních senátních lavicích.

Přesto bude většina duelů probíhat v rovině hnutí ANO versus vládní koalice. V případě Jihlavy jde spíše o souboj Andreje Babiše s Milošem Vystrčilem. Předsedou hnutí ANO všemi možnými způsoby podporovaná kandidátka Jana Nagyová by bez něj neměla šanci. Zatím se totiž zviditelnila hlavně tím, že se ocitla na lavici obžalovaných v kauze Čapí hnízdo. Nevadilo to téměř 31 procentům voličů, kteří ji poslali do druhého kola a do přímého střetu s Milošem Vystrčilem. Ten na ni měl v kole prvním značný náskok.

Za normálních okolností by měl bez problémů zvítězit. Okolnosti však nejsou standardní, takže úřadujícího šéfa Senátu čeká perný týden. V druhém kole se lidem volit moc nechce, takže pro všechny kandidáty je důležité, dostat je k volebním urnám.

Na Vysočině patrně budeme svědky také toho, jak má některé z nich od návštěvy volebních místností odradit negativní kampaň. Právě duel v Jihlavě se stane symbolickým soubojem vládní koalice s Andrejem Babišem.

Ten se zatím musí smířit s tím, že vítězem senátních voleb je Petr Fiala. Může se utěšovat, že jde zatím pouze o starostu Letohradu, který uspěl už v prvním kole. Stejně jako současný místopředseda Senátu Jiří Růžička a v barvách hnutí ANO nezávislý lékař Ladislav Václavec. Oba dva po šesti letech obhájili post senátora.

Autor je komentátor Českého rozhlasu