Slovensko jde volit. Skončí definitivně éra Roberta Fica?

Předvolební kampaň na Slovensku, která už oficiálně skončila, byla ve znamení významného zvratu v předvolebních průzkumech. Uskupení Za ľudí bývalého prezidenta Andreje Kisky přitížila videa anonymního autora. Vítězi eurovoleb Progresivnému Slovensku došel během kampaně dech. Největším konkurentem Ficova Smeru se tak stal Igor Matovič s hnutím OĽaNO. Komentář Praha 19:55 28. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konec éry Roberta Fica byl jedním z hlavních politických témat prakticky už celé dva poslední roky. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zatímco ještě na podzim, tak jako i během uplynulých několika let, v nich byla na jasném prvním místě strana Smer Roberta Fica, poslední neoficiální průzkum ukázal, že Fico by naopak mohl být tím, kdo bude poražen. A to i přes to, že opozice neprokázala schopnost se sjednotit a jít do voleb v jakékoli koalici, napsala v komentáři pro Český Rozhlas Plus Kamila Pešeková.

Začalo to vraždou Kuciaka. Iniciativa Za slušné Slovensko mobilizuje občany k volební účasti Číst článek

Konec éry Roberta Fica byl jedním z hlavních politických témat prakticky už celé dva poslední roky. Právě před dvěma lety byli na západě Slovenska zavražděni novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová.

Voliči touží po změně

Bez této události by politická scéna na Slovensku vypadala úplně jinak. Vražda a její následné vyšetřování ukázalo propojenost současné vládní garnitury, kterou symbolizuje Smer, s nekalými praktikami a korupcí v nejrůznějších oblastech veřejného života. Proto je touha voličů po změně velmi silná.

Jak to tak bývá, během kampaně se obracely na veřejnost různé známé osobnosti, ať už to byli herci, sportovci nebo dokonce rappeři s výzvou, aby občané šli k volbám a volili demokratické strany. V jednu chvíli se totiž ukazovalo, že vyhrát by mohla extremistická Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby.

Otevřený rasismus nahradil jemnějším slovníkem. Teď míří Kotleba na Slovensku k dalšímu volebnímu úspěchu Číst článek

Jak velké musí být zklamání občanů a nespokojenost s jejich státem, když 30 let po svržení komunistického režimu jsou ochotni volit stranu, která zpochybňuje demokratické principy?

Blázen z Trnavy

Určitým příslibem změny bylo několik nových politických stran, které v posledních letech vznikly. Na prvním místě se jedná o uskupení Za ľudí bývalého prezidenta Andreje Kisky. Mělo velké ambice stát se hlavním konkurentem Smeru a mohlo počítat i s velkou mediální podporou, včetně nejrůznějších známých osobností.

Nakonec se Za ľudí nejenom že neprosadilo, ale přitížila mu videa zatím anonymního autora, která se nedávno objevila a zpochybnila Kiskovu serióznost. Podobně ztratilo během kampaně dech i Progresívne Slovensko, které přitom ještě v květnu loňského roku na Slovensku vyhrálo eurovolby.

Konkurent Smeru Matovič

A tak se nakonec vrátil na pozici největšího konkurenta Smeru politik, který už byl mnohými odepisovaný: Igor Matovič. Jeho hnutí OĽaNO se začalo i díky své protikorupční agendě dotahovat na Smer a podle posledního neoficiálního průzkumu ho měl vůbec poprvé předstihnout.

Matovič oslovuje voliče tím, že se snaží působit autenticky, věrný názvu své strany jako obyčejný člověk. Přináší emoce a překvapuje, nedistancuje se od lidí a především – vyvolává pocit, že on je tím zachráncem, který vysvobodí Slovensko od hrozné minulosti. V jednom z posledních videí k voličům, kde hovoří o svém soukromí, sám sebe v nadsázce označil jako „blázna z Trnavy“.

Záleží jen a jen na voličích

Matovič měl dosud pověst, že nedokáže vydržet s žádným politickým partnerem, který by mu mohl nějakým způsobem konkurovat. Najednou se může ocitnout v situaci, kdy bude někoho potřebovat pro vytvoření příští vládní koalice.

A koaličních partnerů bude muset být víc. Udržet je pohromadě nebude lehké tím spíš, že Smer by, pokud by skutečně skončil po 12 letech mimo vládu, nevynechal žádnou příležitost, aby házel nové koalici klacky pod nohy. Jestli může Igor Matovič uspět, záleží teď jen a jen na voličích.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu