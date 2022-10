Slovenské komunální volby byly ještě méně referendem o vládě než ty v Česku

Slovenská vláda Eduarda Hegera si v poslední době přímo říkala o to, aby se sobotní komunální volby staly i referendem o její práci. Zasloužila by si to mnohem víc než kabinet Petra Fialy před pár týdny v Česku. Byly k tomu dva dobré důvody: na Slovensku už volby dlouho nebyly, naposledy v únoru 2020 porazil Igor Matovič politickou garnituru trojnásobného premiéra Roberta Fica.

Praha 19:15 31. října 2022