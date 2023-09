Kdo má užitek z přílivu migrantů na Slovensko?

Těch několik týdnů, které ještě zbývají do voleb na Slovensku, jsou dobrou ukázkou toho, jak se někteří politici snaží jitřením emocí otrávit atmosféru v zemi. U tak velkých témat, jako je budoucnost školství, dostupnost zdravotní péče či nastavení důchodového systému, nemohou přijít s jednoduchými recepty. Protože právě v těchto oblastech jde o řešení na dlouhou dobu a během jednoho funkčního období se jakékoli změny sotva projeví. Komentář Bratislava 16:30 14. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico jako řešení migrační krize navrhuje „tvrdou ruku a pořádek“ | Zdroj: TASR/Profimedia

O to víc se proto věnují tématům, která slibují rychlý efekt, ale zároveň zase nestojí tolik námahy. Proto sáhli v posledních dnech po tématu ilegálních uprchlíků pronikajících na Slovensko.

Celková tranzitní migrace na území Slovenska se ve srovnání s loňským rokem zvýšila o 900 procent, jak na svých webových stránkách uvedlo slovenské ministerstvo vnitra. To vypadá na první pohled hrozivě. Při bližším pohledu zjistíme, že jde reálně o změnu z 3000 tisíc na 27600 záchytů.

Ve srovnání s jinými podobně velkými evropskými zeměmi to není zase tolik. Hlavně ale platí, že drtivá většina z těchto lidí nemá ani v nejmenším úmysl na Slovensku zůstat. Chtějí dál do západní Evropy, zpravidla do Německa. Zároveň je také známo, že migrační proudy jsou silně ovlivněny počasím a jinými sezónními vlivy. Proto je pravděpodobné, že až se za několik týdnů citelně ochladí, sníží se také příliv ilegálních uprchlíků.

Tvrdou ruku a pořádek?

Ti přicházejí na Slovensko z jihu, překračují více než 600 kilometrů dlouhou hranici Slovenska s Maďarskem. Nejvíce zasaženy jsou okresy Veľký Krtíš a Nové Zámky, které nejsou na příliv těchto lidí vůbec připraveny.

Slovenské policejní prezidium potvrdilo, že na západní balkánské trase bylo do konce srpna zadrženo a obviněno 124 převaděčů – Slováků, Čechů, Syřanů a Moldavanů. Zatímco Maďarsko propustilo na svobodu 1500 zadržených převaděčů.

Teď, během pomalu vrcholící volební kampaně, může být obava z migrace o to větším strašákem. Také proto, že Slovensko a jeho obyvatelé s ní dosud měli jen minimální zkušenosti. Když totiž slyší slovo migrace, okamžitě jim v hlavě naskočí záběry hořících okrajových čtvrtí velkých francouzských měst.

Už nějakou dobu šíří odpadlíci od fašizujícího Mariana Kotleby na sociálních sítích video s mladou francouzskou dívkou, která varuje Slováky, aby nezopakovali chybu Francouzů. Anebo tu je i vzpomínka na násilné scény z polsko-běloruské hranice, kdy se snažil Lukašenkův režim cíleně přivézt uprchlíky k polským hranicím, aby pronikli do Evropské unie a destabilizovali ji zevnitř. Nic takového se ale na slovensko-maďarském pomezí neděje.

Aktuální situace umožňuje hlavně opozičním politikům ukazovat obrazně řečeno svaly, mohou se předhánět, kdo z nich se vůči uprchlíkům víc vymezí. Takže volají po uzavření hranic s Maďarskem, po nasazení armády.

Za migrační krizí vidí nějaké širší spiknutí nadnárodních kruhů. „Je to Sorosovská liberální progresivistická migrační politika, která je založená na tom, navozit všechny migranty do Evropy. Protože Soros je daleko, aby chtěl dobře pro EU,“ uvedl během setkání s novináři Robert Fico, který jako řešení navrhuje „tvrdou ruku a pořádek“.

Pro Fica i další podobné politiky je to pohodlné i proto, že se jich pak nikdo nebude ptát na korupci a další, pro ně nepříjemné, věci.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu