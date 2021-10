Skromný profesor Fiala bez charismatu nakonec porazil všechny

Mnoho neznámých bylo před právě proběhlými volbami. Ale v každém případě bylo jasné, že buď zvítězí dosavadní vládní, nebo opoziční koalice. Nejdůležitějším faktorem bylo, jako dopadnou menší strany, oscilující kolem pětiprocentní hranice. A dnes už to víme, propadly všechny. Tím převážily do poslanecké většiny společně opoziční koalice SPOLU a Piráti a starostové. A česká politika bude rázně přepřahat. Komentář Praha 20:04 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

A zatímco koalice druhá slaví vítězství spíše s trpkou příchutí, které se jistě promítne do vnitrostranických diskusí u Pirátů, jednoznačným a nezpochybnitelným vítězem je koalice SPOLU a její lídr, předseda ODS Petr Fiala.

Ten stejný Petr Fiala, který byl léta označován za nevýrazného, bez charismatu, za vedoucího profesorského typu, který se po nevyhraných volbách bude muset jistě poroučet, protože s ním trpělivost ztratí hlavně vlastní strana. Nyní je z něho oslavovaný vítěz voleb a nejžhavější kandidát na premiéra. Očekávalo by se, že předsedou vlády se stane spíše okouzlující vůdce, schopný strhnout ostatní, s velkým tahem na branku. Jak to, že to dopadlo jinak?

Fiala se dostal do historicky velmi příznivé situace. Preference své vlastní strany sice příliš nevytáhl, ale podařilo se mu sestavit životaschopnou pravicovou koalici, s dobrou vzájemnou chemií vůdčích osobností, která zezačátku byla podceňována, hlavně kvůli jemu samému. Nejdůležitější střet se očekával mezi silným vládním hnutím ANO a jeden čas nejsilnější opoziční koalicí Pirátů a Starostů. Vyvrcholilo to dokonce očekávaným velkým duelem v Ústeckém kraji, kde proti sobě stanuli předpokládaní hlavní rivalové Andrej Babiš a Ivan Bartoš.

Ti dva se do sebe pevně zaklesli a hlavně Babiš začal ostře tvrdit muziku, Bartoš se tomu přizpůsobil a v hlomozných výměnách názorů to pěkně jiskřilo. Fiala, jako nenápadný třetí a poněkud tichý vzadu, počal působit jako uklidňující, velmi pokojná, rozumná a přijatelná síla.

Paradoxně mu tak nakonec nedostatek křiklavého a emotivního politického talentu přinesl velké volební vítězství. Dalo by se až ironicky říci, že své potenciální premiérské křeslo si vyseděl svým klidem a vlastně dost, alespoň na současnou dobu, nepolitickým vystupováním. Mnozí voliči jednoduše měli dost profesionálního cirkusu, do kterého se vmanipulovali Babiš s Bartošem.

Nesourodá koalice

Fialu zajisté čekají bouřlivé čtyři roky, pokud sestaví pětičlennou avizovanou vládu, nebude to sourodá koalice. A přitom očekávání pro ni jsou značná, ne menší než velká společenská objednávka na změnu celého robustního babišovského stylu politiky, který si jednotlivé strany představují ale každá poněkud jinak. Bude pak znovu záležet na Fialově politickém umu, jak se koalici podaří udržet. Velkou podporu nemusí mít zase ani ve vlastní straně, kritikové očekávaného uspořádání se už ozývají.

Jestli byl ale Fiala podceňován v předvolební vřavě, může se tak stát i v povolebním vyjednávání. Jeho klidný způsob jednání může být opětně jistou výhodou. Nepřeceňuje se, ale zároveň se nedá obejít.

Zajisté bude mít také silnou opozici, zřejmě i v samotném Babišovi, a bude muset pamatovat na to množství voličů, jejichž hlasy propadly, takových je skoro dvacet procent. Proto už ostatně ve svém prvním povolebním projevu vyzýval ke smíření, sjednocení, pokoře a proti vlastnímu triumfalismu.

To bude nyní hlavně na něm, velké vítězství, velká odpovědnost. Petr Fiala ji na sebe odvážně vzal, už když převzal jako předseda decimovanou ODS. Završil ji vítězstvím ve volbách a zřejmě nejvyšší metou, premiérským postem. Je to skoro jako český sen, ten nejpodceňovanější nakonec porazil všechny.

Mise ale nekončí, za čtyři roky bude možné říci, zda-li nenápadné vítězné tažení necharismatického profesora Fialy pokračovalo i v roli té odpovědnosti nejvyšší, kdy místo ODS nyní bude muset převzít celou Českou republiku.