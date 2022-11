Američané volí, my je s napětím pozorujeme

Miliony Američanů vyrazily v úterý k volebním urnám, aby si zvolili své zákonné zástupce. Tito muži a ženy budou v následujících letech rozhodovat o mnohém, co se dotkne života ve Spojených státech, ale také jinde ve světě, včetně střední a východní Evropy. Komentář Praha 6:29 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké mezivolby v Atlantě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Největší pozornost se samozřejmě upírá na volby do Kongresu. Tedy konkrétně do jedné třetiny stočlenného Senátu, který se obměňuje postupně, a do celé Sněmovny reprezentantů, která má 435 křesel. Ovšem jen v případě asi deseti procent obvodů se bude odehrávat souboj, o jehož výsledcích není možné dopředu říci, jak dopadnou.

Prezidentská referenda

Očekává se, že ve Sněmovně reprezentantů prezidentovi demokraté své vedení ztratí. V dosud paritním Senátu situace možná zůstane stejná. Nejde o nic menšího, než o to, zda prezident Joe Biden bude nebo nebude schopen protlačit své zákony Kongresem. A vzhledem k zostřující se stranickosti americké politiky se nedá čekat, že bude možné se jen tak domluvit.

Pokud demokraté své pozice ztratí, nebude to překvapení už jen proto, že v devíti z deseti případů ve volbách konaných na půl cesty mezi prezidentskými volbami přichází stávající administrativa o většinu.

Letos to vypadá tak nějak osudovější, protože nejde jen o pouhé referendum o prezidentu Bidenovi, který není příliš populární, ale také o Trumpovi, který stále stojí někde v pozadí. Řada republikánů, kteří ve volbách uspějí, přejala názor, že minulé volby ve skutečnosti vyhrál on, ale vítězství mu bylo upřeno.

Případný výrazný neúspěch prezidenta Bidena může mít ale i dopad na jeho vlastní stranu. Hádka o to, kdo způsobil očekávanou prohru, už se rozběhla. Sami demokraté již nyní mluví o tom, že nevyužili mobilizačního potenciálu, který jim nabídlo několik měsíců staré rozhodnutí Nejvyššího soudu o odnětí federální ústavní ochrany umělého přerušení těhotenství.

Vol lokálně, jednej globálně

Trochu mimo hlavní pozornost zůstávají ostatní volby vypsané na toto úterý. Rozhodovat se bude o více než dvou třetinách guvernérů států, řadě dalších veřejných činitelů, jako jsou státní tajemníci, budou se konat četné místní volby nebo referenda, včetně otázky potratů.

Řada těchto hlasování bude také relevantní pro celostátní politiku, a tedy potenciálně i politiku globální. Například na Floridě obhajuje pozici guvernéra Ron de Santis, muž, který by rád nahradil Donalda Trumpa v roli republikánského kandidáta na úřad prezidenta. Jeho příští šance záleží nyní na jeho úspěchu v guvernérských volbách.

V dalších případech se volí státní tajemníci, kteří mají například úlohu při organizaci voleb, a mohou tak do značné míry ovlivnit jejich průběh. Již výsledek těchto kongresových voleb bude ovlivněn překreslením hranic volebních obvodů rukama republikánů, což jim pravděpodobně poskytne několik křesel navíc.

Tento večer mnozí Američané nepůjdou spát, aby zjistili, jak volby dopadly. Jenže na výsledky se bude čekat v některých případech i dny, možná více. Na vině jsou korespondenční hlasy a další zvláštnosti amerického hlasování. Spojené státy budou tedy možná žít nějakou dobu v napětí a my s nimi.

Autor je komentátor Českého rozhlasu