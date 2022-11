Trumpova kouzelná hůlka se zlomila

Kulisy tohoto dramatu jsou známé: prezidentská strana skoro vždy prohraje midtermové volby do Kongresu. Tím spíše, stojí-li proti tak neoblíbenému prezidentovi, jakým je momentálně Biden. Navíc Trump jel na vlně tvrzení, že minulé prezidentské volby vyhrál on, a podpořil v republikánských primárkách ty, kdo s ním veřejně souhlasili.

Dopad na zem

Jenže už krátce po volbách se ukázalo, že republikáni sice získají většinu ve Sněmovně, což je skoro povinnost, ale většinu spíše těsnou. To je spíše nevýhra. A v neděli se po dopočítání hlasů v Nevadě ukázalo, že demokraté opět budou mít nejméně 50 senátorů. Což vlastně znamená, že s rozhodujícím hlasem viceprezidenta, nyní Kamaly Harrisové, si demokraté horní komoru udrželi.

Řetězec jobovek má logické pokračování. Ve straně, kde se Trumpovi dařilo vytlačit takřka všechny kritiky, a ty méně statečné zastrašit natolik, že ho se skřípěním zubů nakonec začali podporovat, už se něco děje. Ozývají se hlasy, které ho vyzývají, aby přinejmenším odložil okamžik, kdy ohlásí svůj úmysl znovu kandidovat v prezidentských volbách roku 2024 – a tedy ještě před tím získat republikánskou nominaci.

Prý má počkat na to, jak dopadnou senátní volby v Georgii. Význam je jasný – republikáni už Senát v žádném případě nezískají, ale pokud i v Georgii prohraje republikánský kandidát, protrhne se přehrada a počet těch, kteří začnou Trumpa vyzývat, aby dále nepoškozoval republikánskou stranu, začne narůstat. Tito lidé se vlastně ozývají už teď a řeč není o těch, kdo byli Trumpovými kritiky už před nynější nevýhrou.

Například republikánský stratég Scott Reed prohlásil, že republikáni právě prohospodařili historickou příležitost a zhatil ji prý právě Trump – doslova řekl, že exprezident republikánům prohrál už třetí volby v řadě. Bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, rovněž dosavadní Trumpův spojenec, mluví tom, že republikáni musí učinit „zásadní rozhodnutí“. Tedy zbavit se bývalého prezidenta, který se – možná – stává přítěží.

Čekání na budoucnost

Kritika je zcela na místě, protože to byl Trump, kdo velmi aktivně zasahoval do výběru kandidátů pro kongresové volby. Často v primárkách protlačoval sporné lidi, kteří se kvalifikovali právě tím, že podporovali jeho samotného nebo jeho verzi o ukradených volbách. Ti z jeho nominantů, kteří se do Kongresu dostali, často kandidovali v bezpečně republikánských státech. Neboli, Trump špatně vybíral anebo jeho patronát už nemá tak kouzelnou moc, jak se sám domníval – a teď to všichni vidí.

Trump měl svou kandidaturu oznámit v úterý, bude zajímavé, zda tak učiní. Zmíněný Chris Christie naznačil, že by sám rád uvažoval o kandidatuře. Už se také opakovaně mluvilo o tom, že podobný úmysl má i právě volbami potvrzený a povzbuzený floridský guvernér Ron DeSantis. Ten si zatím dal pozor na to, aby se postavil proti Trumpovi, ale také prozíravě nevyloučil svou vlastní kandidaturu. Trump svými nynějšími výpady proti De Santisovi dává najevo, že takovou variantu bere vážně.

Trump nemá rád poražené, ale také sám nerad prohrává. Bude zajímavé pozorovat, co udělá on a co udělá strana, nad kterou dočasně získal tak obrovskou moc.

Autor je komentátor Českého rozhlasu