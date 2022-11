Izraelské volby očima tajných služeb

Kdo rozhoduje ve volbách? Optimisté říkají, že voliči. Podle realistů to jsou píáristé a odborníci na kampaně. A skeptici by dodali manipulátory v pozadí, včetně zahraničních. Právě toho se obávali ve volebním Izraeli, ale není to zdaleka jen izraelský problém.

Komentář Praha 6:29 3. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít