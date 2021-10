Tuhle epizodu z nedávných ruských voleb mnoho lidí v Česku nezná. Hlasování proběhlo také částečně jako experiment, v online formě ve vybraných regionech a hlavním městě. V Moskvě měli voliči možnost takzvaného nového hlasování. To znamená, že nejdříve ukázali screenshot své volby svým bossům, aby nepřišli o práci. Pak mohli hlasovat znovu a tentokrát doopravdy. Komentář Praha 9:48 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda moskevského dozorčího štábu Alexej Venediktov | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Šéfredaktor rádia Echo Moskvy a zároveň předseda moskevského dozorčího štábu Alexej Venediktov uvedl, že tuto možnost využilo v hlavním městě 297 tisíc lidí. Většina hlasů přitom odtekla od kremelských kandidátů jinam, což znamená, že pro načálstvo byla určena lež, že podřízení hlasovali pro Putinovy kandidáty, ale pravda byla nakonec jiná. Tato vymoženost však bude zrušena.

Alexandr Mitrofanov: Kreml dál drtí všechny známky nesouhlasu

To se ale nestalo překážkou pro dvě skupiny, aby označily online hlasování v Moskvě za hlavní ránu do zad a Venediktova za zločince, který patří do vězení. První skupina jsou lidé Alexeje Navalného, druhou tvoří komunisté, které Navalnyj z trestanecké kolonie významně podpořil. Venediktov odrazil útok slovy, že lidé, kteří z tohoto důvodu volili KSRF, podpořili stalinské bandity, žerou lejna a pak je plivou na něj.

Režim Vladimira Putina současně zadržuje, zatýká a pokutuje členy Komunistické strany Ruské federace. Nejvýše sáhl ve čtvrtek v Chabarovsku, kde dostal první tajemník krajského výboru pokutu 75 tisíc rublů za to, že uspořádal svou tiskovou konferenci po volbách mimo uzavřený prostor. Tím se měl dopustit nepovoleného mítinku.

Pronásledování pokračuje

Minulou sobotu se komunisté pokusili o protest v centru Moskvy, kde shromáždili několik stovek stoupenců a žádali zrušení online hlasování v hlavním městě. Ve stejnou chvíli byl jejich šéf Gennadij Zjuganov na online setkání s Vladimirem Putinem, ale o tomto požadavku se nezmínil.

Nakolik vážně bere Kreml komunistický protest, ukázala moskevská policie, která shromáždění obklíčila. Kdykoli se dříve na stejném místě setkali Navalného stoupenci, vždy to skončilo bitím a zatýkáním. Komunisty ale policie zahlušila velmi hlasitou písní Strejdo Vovo, jsme s tebou!

Jde o vlastenecké dílo v podání dětského sboru, v němž malí zpěváci přísahají: „Pokud nás hlavní velitel povede do posledního boje, strejdo Vovo, jsme s tebou!“ Hlavní velitel a strejda Vova je stejná osoba a jmenuje se Vladimir Putin.

Kromě komunistů míří režim na jiné odpůrce. Další várka (v podstatě skoro posledních) nekremelských médií a novinářů byla prohlášena za cizí agenty. Pokračuje pronásledování starých rodičů Putinových nepřátel. Po uvězněném nemocném otci Navalného spolupracovníka Ivana Ždanova ve čtvrtek udeřili na rodiče Romana Dobrochotova, šéfa investigativců The Insider, který nedávno emigroval.

Samotného Navalného začal Kreml nově vyšetřovat ve věci podkopání svého režimu, za což může opozičník dostat dalších deset let.

Autor je komentátor serveru novinky.cz