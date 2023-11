Volby a Válkovo jednání s lékaři

Česká politická scéna zamrzla. Ačkoliv doma to bublá na všech frontách, ve stranických centrálách je teplo a klid. A tak je událostí týdne oznámení někdejšího místopředsedy hnutí ANO Iva Vondráka, že za rok povede kandidátku STAN v Moravskoslezském kraji. Bývalý hejtman se s Babišovou formací rozešel ve zlém, ve Sněmovně hlasuje s pětikoalicí a má ambice. Komentář Praha 6:29 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm TOP09, Vlastimil Válek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bylo jen otázkou času, kdy zakotví v jiném přístavu. Pro ANO to bude nepříjemný soupeř, který může odlákat část voličů, ale v převážně levicovém regionu zase ne tolik. Babišovci tady mohou zvítězit, ovšem nesmějí si do čela postavit někoho tak nepřesvědčivého a politicky nečitelného, jako je bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý.

Jeho jméno totiž v dané souvislosti padlo, byť Andrej Babiš to vzápětí dementoval. Je známo, že hlasování o krajských reprezentacích ho příliš nezajímá. Jsou to pro něj podružné volby, protože na této úrovni se nerozhoduje o státním rozpočtu, strategických investicích nebo zahraniční politice.

Jde o dlouhodobý Babišův omyl. Pokud je hejtmanem výrazná osobnost, může to být pro stranu obrovské plus. Kdysi byli takovými personami pro sociální demokracii David Rath ve Středočeském nebo Michal Hašek v Jihomoravském kraji, byť dnes se s nimi pojí už jen negativní konotace. Pro Piráty to byl pražský primátor Zdeněk Hřib a pro ANO Ivo Vondrák.

Pro ODS to je nyní jihočeský hejtman Martin Kuba. V jeho případě je to přitom ošemetná věc, neboť má na mnoho otázek jiný pohled než partajní vedení. Chápe politiku jako praktickou záležitost, která musí přinášet hmatatelné výsledky.

Politika v každodenních životech občanů

Petr Fiala naopak hledí hlavně do budoucna a na ideologický kontext každého rozhodnutí. V tom si notuje se staronovou předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Její strana je se svým výkonem spokojena, vláda podle ní dělá dobrou práci, což delegáti sněmu podtrhli zvolením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka prvním místopředsedou.

A právě Válek podstoupí v příštích dnech křest ohněm. Pakliže se nedohodne s Českou lékařskou komorou a zdravotními odbory na platových podmínkách v souvislosti s přesčasy, nastane v nemocnicích mela. Plánované výkony se budou odkládat a pacienti budou hodně naštvaní.

Je to výzva, kterou schopný politik musel brát od počátku jako prioritní úkol. Kdyby ho nesplnil, mělo by to značný dopad na celostátní i regionální volby. Populista David Rath v roce 2008 postavil kampaň ČSSD na boji proti 30korunovým poplatkům ve zdravotnictví. Socialisté vyhráli ve všech krajích.

Pragmatik Martin Kuba zdůrazňuje běžné lidské potřeby a ve svém hájemství se drží konkrétní drobné práce místo propagandistických antibabišovských proklamací. Vlastimil Válek dokola opakuje, že chápe své kolegy lékaře a předkládá jednu vizi za druhou, ale výsledek má zatím nulový. A když se Petr Fiala odhodlá k akci, tak to dopadne směšně, tedy nákupem nutelly v německém a českém supermarketu.

Politika by měla vycházet z ideového základu, ale neodráží-li se pozitivně v každodenních životech občanů, nemůže být úspěšná.

