Volební fígle Kateřiny Konečné

Letošní dvojí volby – do europarlamentu a krajů – měly jedno specifikum. Po 35 letech od převratu se komunisté pokusili svou stranu, obtěžkanou zločineckou minulostí, odít do přijatelnějšího hávu koalice Stačilo!. A nelze přehlédnout, že snaha o zamaskování provařené značky vyústila v zisk dvou europoslaneckých křesel a 40 mandátů v krajích.

Koneckonců o dílčím úspěchu v přestříkání komunistického štítu svědčí i reakce Andreje Babiše (ANO), který po krajských volbách prohlásil: „Pro mě je Stačilo! nová značka. Nejsou to komunisté pro mě.“

Při vyhlížení možných koaličních partnerů ovšem šéf opozičního ANO zcela ignoroval fakt, že komunisté dominovali volebním lístkům koalice. Z 692 kandidátů jich KSČM nasadila 557. Zbytek připadl zcela marginálním uskupením – České straně národně sociální či Spojeným demokratům.

V evropských i krajských volbách ovšem nemusela koalice Kateřiny Konečné řešit zásadní dilema. Ke vstupu do europarlamentu i hejtmanství jí stačilo získat pět procent. Aby se dostala do Sněmovny, musela by přeskočit vyšší laťku nastavenou na osm procent pro dvojkoalici a 11 procent pro koalici tří a více stran. To ovšem paní Konečnou zjevně strašilo ve snech.

Stačilo! už nekandiduje jako koalice

Právě proto schválilo vedení KSČM, že do parlamentních voleb Stačilo! nebude kandidovat jako koalice, ale jako nově vzniklé, a nedávno už i zaregistrované, politické hnutí.

Na kandidátce hnutí Stačilo! pak mohou figurovat kandidáti stran, se kterými komunisté uzavřou spojenectví. Vtip je v tom, že hnutím stejně jako stranám stačí ke vstupu do Sněmovny získat pět procent.

Podle politologa Lukáše Jelínka je věc jasná: „Podvod na voličích není koalice, která neskrývá, že je koalice. Podvod na voličích je koalice, která se skrývá a účelově vytvoří nový volební subjekt,“ uvedl na webu iROZHLAS.cz.

Nejde ale jen o podvod na voličích, ale hlavně o snahu obejít zákon, který pro koalice předepisuje vyšší vstupní kvorum do parlamentu. A tady se dostáváme na nejistou půdu. Nelze přece vyloučit ani soudní dohru, pokud by se hnutí Stačilo! dostalo do Sněmovny s menším procentním ziskem, než jaký zákon vyžaduje u koalic.

Noční můra i pro Maláčovou

Každopádně vznik hnutí Stačilo! by měl být noční můrou především pro šéfku Sociální demokracie Janu Maláčovou, která vyhlásila úmysl vytvořit s KSČM širokou levicovou koalici „proti dalšímu ožebračování lidí“.

Nyní ale zaregistrováním hnutí Konečná postavila Maláčovou před jedinou možnost: Vstup do formace, ve které SOCDEM má splynout do jednoho monobloku.

A to s KSČM, která se ani po 35 letech nezbavila stalinistického dědictví. Se stranou, jež po celou dobu svého trvání kolaborovala s Moskvou. Což se dnes mimo jiné projevuje v jejím – Kremlu jistě imponujícím – požadavku na naše vystoupení z NATO.

Bude tedy nyní poučné sledovat, zda Maláčová skutečně zavleče svou stranu do ponižujícího a v konečných důsledcích ničivého objetí s Kateřinou Konečnou.

Autor je publicista.