Spolková republika má za sebou poslední volby v letošním roce. Při nich obhájili ve východoněmeckém Braniborsku prvenství sociální demokraté. Ti vládnou v této spolkové zemi, která se rozkládá okolo Berlína, už od jejího vzniku v roce 1990. Vyhrát se jim zde podařilo přesto, že v průzkumech celé měsíce zaostávali za protimigrační Alternativou pro Německo (AfD). Komentář Berlín 6:29 25. září 2024

Nakonec ovšem dokázali na posledních metrech strhnout vítězství na svou stranu. Je to především zásluha tamního sociálnědemokratického premiéra Dietmara Woidkeho, který je mezi svými krajany nesmírně populární.

Robert Schuster: Voliči v Braniborsku Scholze nemusí, přesto ho paradoxně zachránili

V podstatě se tak zopakovalo, co už se ukázalo před třemi týdny, když se volilo v jiné spolkové zemi na německém východě, v Sasku.

Tam se totiž podařilo křesťanskodemokratickému šéfovi vlády Michaelu Kretschmerovi něco podobného: Dokázal na poslední chvíli odvrátit vítězství AfD, k němuž se podle průzkumů celé měsíce předtím schylovalo. Znovu se tak potvrdilo, že v očích východoněmeckých voličů váží osobnost lídrů daleko víc než popularita jednotlivých stran.

Nejvíc propadli Zelení

I když šlo o regionální volby, přesto se také v Braniborsku znovu ukázalo, že tamní voliči jsou hodně nespokojeni s prací celostátní vlády. Stejně jako před necelým měsícem v Sasku nebo Durynsku.

I tentokrát uváděli jako hlavní důvod migraci, která zůstává z jejich pohledu stále neřešena. Na to doplatili zejména Zelení, kteří bývají spojováni s liberální migrační politikou a dosud se podíleli na braniborské vládě. Nyní se už ale do zemského parlamentu ani nedostali.

Tento dílčí výsledek je o to pozoruhodnější, že právě Braniborsko může být považováno ohledně „zelené transformace“ německé ekonomiky za příkladné. V regionu se v rámci Německa nachází druhý nejvyšší počet větrných elektráren, před několika lety tady americký koncern Tesla postavil továrnu na elektromobily a baterie.

V návaznosti na to se usadily další firmy z oboru zelených technologií. Příjmy, které díky tomu do zemského rozpočtu plynou, mohou zároveň pomoct zvládnout i definitivní odklon od těžby hnědého uhlí, která stále ještě zaměstnává několik tisíc lidí.

Také proto je Braniborsko vnímáno jako místo, kterému se ekonomicky daří, místo s nízkou nezaměstnaností. To ale stávající spolkové vládě k dobru zjevně nikdo nepřičetl.

Scholz měl namále

Nad výsledky voleb v Braniborsku si asi nejvíc oddychl kancléř Olaf Scholz. V minulých dnech se totiž začaly objevovat nejrůznější krizové scénáře pro případ, že by tam sociální demokraté prohráli.

Některé z nich šly dokonce tak daleko, že nevylučovaly ani rychlou výměnu Scholze za nejpopulárnějšího člena jeho vlády, ministra obrany Borise Pistoria.

Trochu v duchu toho, co letos v létě předvedli američtí demokraté, když na poslední chvíli stáhli prezidenta Joea Bidena z listopadového souboje o Bílý dům, zároveň ho ale nechali dokončit mandát. Podobně by to mohlo být i se Scholzem: zůstal by kancléřem, ale volební kampaň by vedl Pistorius.

K tomu už teď ale nedojde. Současný kancléř bude pokračovat nejen v čele vlády, ale i jako lídr strany pro volby, které jsou naplánovány na konec září příštího roku.

A vlastně bude i jedno, jestli se jeho koalice tohoto hlasování vůbec dožije, nebo se dřív rozpadne, jak teď po Braniborsku naznačili někteří politici Scholzova liberálního koaličního partnera.

Zkrátka kancléř příštích 12 měsíců nějak přečká, co bude potom, se uvidí.

Autor je publicista