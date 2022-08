Rozmarné léto ve Volkswagenu

Tak trochu ve stínu války a starostí o dodávky plynu na příští zimu došlo v Německu k důležité události, která může mít bezprostřední vliv na světovou i českou ekonomiku. Automobilový koncern Volkswagen, jehož důležitou součástí je i mladoboleslavská škodovka, náhle vyměnil šéfa. Komentář Praha 11:25 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závod na výrobu elektromobilů Volkswagen v německém Zwickau | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Herbert Diess, který řídil momentálně druhou největší automobilku světa čtyři roky, se přesune na post poradce, vedení firmy od září převezme dosavadní šéf značky Porsche, Oliver Blume.

Co se děje ve Volkswagenu, proč musel odejít muž, který je ve světě aut velmi uznávanou figurou? Herbert Diess měl původně sedmiletou manažerskou smlouvu, její zrušení tedy muselo mít vážný důvod, jenže zatím se zdá, že tak úplně nemělo a šlo o jakýsi letní rozmar akcionářů.

Rodinné vedení společnosti, zejména rodiny Porsche a Piëchovi, podle všeho dost těžko neslo solitérní Diessův styl a neoficiálně vyjádřilo pocit, že Volkswagen potřebuje týmovějšího hráče. Blume tedy nebude měnit strategii firmy, ale spíše její styl, tedy vnitřní manažerské postupy a kulturu.

Horší než koronavirus

Jednoduché to ale mít nebude, protože – jak na začátku ruské agrese na východě Evropy předpověděl právě odcházející Diess – dopad války na Ukrajině na automobilový průmysl bude větší než dva roky pandemie.

A to se také stalo, přitom už v covidové době se zpomalil rozvoj koncernu VW, který se snaží odpoutat od závislosti na technologických dodávkách z Asie a zavádět vlastní výrobu citlivých elektronických a softwarových komponentů, v čemž Diess údajně zaostával.

Teď ke všemu vypadly dodávky z Ukrajiny, a to byl také důvod, proč Diess tak vehementně, až nevkusně lobboval za to, aby Evropská unie přiměla Ukrajinu a Rusko k rychlému uzavření míru za každou cenu, jako by zisky VW a dopady na německou zaměstnanost byly slušnou a dostatečně mravnou cenou za porušení územní celistvosti Ukrajiny a legitimizaci agrese a okupace.

Výroba klesá i dalším automobilkám, současný lídr trhu, Toyota, dokonce kvůli krizi v dodavatelských řetězcích a na trhu s energiemi definitivně zrušila výroby sto tisíc automobilů, nikdo si ale nedovolil tak výrazně vystoupení proti evropským sankcím a bloku Ruska jako Diess.

Držet směr

Nový šéf VW Oliver Blume podle všeho nijak nebude měnit směr a cíl, za nímž se firma vydala, a tím je elektromobilita. Dozorčí rada akcionářů potvrdila, že to má být Blume, kdo splní Diessův slib, že se Volkswagen stane světovým lídrem ve výrobě a vývoji elektroaut.

Očekávat se dá ještě další urychlení všech technologických a personálních příprav na definitivní přechod na elektrické vozy, což se zřejmě bude týkat i Škody Auto, i když to nebude znamenat žádnou revoluci či obrat.

Česká značka se jinak bude dál řídit svým nejnovějším strategickým plánem Next Level, který do roku 2030 mimo jiné počítá s tím, že Škoda bude jedním z evropských center elektromobility. Na tom se nic nemění, a zřejmě ani měnit nebude.

To je pro Česko v této personální letní tahanici ve Wolfsburgu klíčové. Škoda nebude montovna, nýbrž centrum vývoje, z čehož bude dál profitovat celé Česko. Proto je tak trochu jedno, zda u kormidla bude Diess, nebo Blume. Těžké časy nastávají pro všechny části Volkswagenu a společně se taky z automobilové krize budou muset dostat ven.

Autor je komentátor časopisu Euro