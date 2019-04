Zelenskyj míří na nevýhodu Porošenka

Tento poněkud neobvyklý, doslova gladiátorský souboj vyvolal sám Zelenskyj už 3. dubna. Porošenkovi se tento pro někoho možná cirkusový formát příliš nezamlouvá, ale v tomto případě ustoupit prostě nemohl.

Televizní komik a bavič Zelenskyj je v současné době v jasné ofenzivě, což koneckonců vyplývá i z toho, že v prvním kole ukrajinských prezidentských voleb získal skoro dvakrát víc hlasů než patrně dosluhující prezident.

Proto přišel s řadou podmínek: právě on trval na tom, že debaty se budou konat na největším sportovišti země, a to v přímém televizním přenosu. Kromě toho – a to musí být pro Porošenka obzvlášť nepříjemné – musí současný prezident odvolat označení, jež pro Zelenského volil před prvním kolem voleb.

Ta byla opravdu nelichotivá a z Porošenkovy strany nejen neslušná, ale i neopatrná. Mluvit o nejúspěšnějším soupeři prezidentského klání jako o „póvlu“, „klaunovi“ a „kašpárkovi oligarchy Kolomejského“ Porošenko prostě neměl. Není totiž vyloučeno, že mu tím naopak pár procent hlasů přihrál.

Jednání s Putinem

Hlavním Porošenkovým problémem na ukrajinské politické scéně totiž je, že je na ní - podobně jako třeba třetí v pořadí prvního kola Julie Tymošenková - příliš dlouho a že je vnímán jako klasický oligarcha. A to přesto, že zřejmě právem upozorňuje na to, že on se na rozkrádání sovětského národního majetku nepodílel a že svou čokoládovou říši vybudoval z kariéry řadového obchodníka s kakaovými boby.

Další zátěží je fakt, že současný ukrajinský prezident po své protiruské rétorice posledních pěti let s Vladimirem Putinem k jednacímu stolu dost dobře usednout nemůže. Řada Ukrajinců by přitom byla ráda, aby taková jednání proběhla.

Přesně na tuto zjevnou Porošenkovu nevýhodu Zelenskyj míří, když říká, že v případě prezidentského vítězství hodlá vést jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Samozřejmě k tomu nezapomíná dodat, že „obětovat území a lidi se nechystáme a celistvost Ukrajiny musí být hodnotou konstantní“.

Za „prvořadý úkol“ nejúspěšnější prezidentský kandidát považuje ukončení bojů v Donbasu, a to prostřednictvím „reformovaného Minského procesu“. A jak to chce udělat? Doslova „zaklepat na dveře každého, kdo žije na okupovaných východních území, vysvětlit mu, že palba brzy skončí a že všichni ti lidé se opět vrátí do ukrajinské náruče“. Zní to naivně, ale nově.

Kandidátská debata na tribunách Národního sportovního komplexu v Kyjevě samozřejmě příliš důvěryhodně nepůsobí – televizní studio je pro podobný účel běžnější kulisou.

Můžeme ji ale (včetně formálních příznaků) považovat za výraz snahy unavené ukrajinské společnosti o to, aby do politiky této velké evropské země přišli zcela noví lidé. Ostatně – kdo dnes může tvrdit, že Zelenskyj nakonec na Ukrajině nebude plnit stejnou roli, jako na Slovensku Andrej Kiska a nejnověji Zuzana Čaputová?