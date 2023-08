Partyzánština Vondry a Vrecionové naznačuje, že to v ODS vře

Po republice rozvěsili billboardy s heslem Pro Evropu bez nesmyslů a ke svým tvářím nepřiřadili značku ODS, za níž byli minule do Evropského parlamentu zvoleni, ale ECR, tedy frakce evropských konzervativců a reformistů, v níž působí.

Oba předstírají, že o nic nejde. Inzerce prý s dalšími volbami, které vypuknou příští rok, nesouvisí. Chtěli jen prezentovat svoji práci, i když o té se z plakátů nic nedozvíme. A jelikož náklady hradí ECR, nikoli ODS, vynechali jak stranu, v níž působí, tak koalici Spolu, do které se občanští demokraté včlenili na národní úrovni.

Nejvášnivěji jim zatleskal jejich kolega Jan Zahradil, jenž mandát v europarlamentu obhajovat nehodlá a míní se přesunout na domácí půdu. Tento nejvýraznější občanskodemokratický euroskeptik Vondru s Vrecionovou pochválil, že nepřímo propagují samostatnou kandidaturu ODS v evropských volbách.

Tuto interpretaci však také odmítli, ačkoli připustili, že v rámci vnitrostranické diskuse podporují, aby ODS nastoupila opět sólo.

Černá skříňka plná překvapení

Zároveň se přimlouvají, aby se občanští demokraté nenechali zlákat do frakce evropských lidovců, o čemž přemítá část strany kolem předsedy Petra Fialy, ale zůstali dál mezi konzervativci a reformisty.

Jako podpůrný argument používají, že zatímco evropští lidovci peníze za mandáty schramstnou do společné kasičky, tak konzervativci a reformisté je rozpočítávají na jednotlivé europoslance.

Ať se Vondra s Vrecionovou kroutí, jak chtějí, je zjevné, že se pustili do malé partyzánské nátlakové akce dokládající var uvnitř ODS. Kdyby byli bez postranních úmyslů, neoblepili by Česko svými tvářemi až teď, kdy se v ODS a koalici Spolu láme chleba.

Nejde navíc o ojedinělé vybočení z davu. Ani jeden z nich nenechá partnerům nic zadarmo. Alexandr Vondra, jenž je zároveň místopředsedou ODS, například onálepkoval europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera jako eurohujera, což nejlépe vypovídá o jejich rozdílném pohledu na evropskou integraci.

Kandidátní listina Spolu by patrně získala víc hlasů než jednotlivé strany zvlášť a byla by logickým pokračováním cesty nastoupené předloni. Proto nepřekvapuje, že se za ni přimlouvají domácí koaliční špičky a umírnění občanskodemokratičtí politici typu předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Voliči by ale kupovali zajíce v pytli. Anebo by v tom pytli byli vedle sebe orel, kobra a králík? Vždyť občanští demokraté na straně jedné a TOP 09 a KDU-ČSL na straně druhé skutečně zastávají odlišné názory od eura přes Green Deal až po vztah k Orbánovu Maďarsku.

A zatímco lidovecká frakce, v níž menší partneři sedí, dosud byla hybatelkou integračních procesů, tak konzervativci a reformisté jsou spíš za potížisty.

Kdyby ODS přistoupila ke změně dosavadního bruselského aranžmá a s TOP 09 a KDU-ČSL si plácla, hrozila by jí vnitřní krize.

Proudy s odlišnými představami, které doteď diplomat Fiala úspěšně krotil, by stanuly proti sobě a nejspíš by způsobily paseku i v domácí politice – to vše v době, kdy je pravicová vláda rekordně nepopulární, zemi provází nepříjemnými reformami a v zádech má opoziční hnutí ANO, jehož předák Andrej Babiš se hrdě hlásí k populismu.

Veronika Vrecionová s Alexandrem Vondrou patrně prosadí svou. Ovšem za cenu, že v evropské politice ODS zůstane černou skříňkou plnou překvapení. V tomto směru jejich billboardy nic neobjasnily.

Autor je politický analytik