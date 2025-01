Když bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček, dnes stínový ministr spravedlnosti za ANO, dostal ke konci roku polibek podpory od exprezidenta Miloše Zemana, který by ho rád viděl na postu ministra zahraničí, zdálo se, že jde o vtip. Jenže Vondráček, posílen Zemanovým vlivem, to vzal vážně a začal se profilovat jako někdo, kdo by měl formovat budoucí mezinárodní profil České republiky. Komentář Praha 16:30 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Vondráček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vondráčkovy náhlé ambice jsou překvapením i pro ANO. Má ve své stínové vládě na tomto postu evropského poslance Jaroslava Bžocha.

Kromě toho všichni ví, že bude-li premiérem Andrej Babiš, bude zahraniční politiku dělat hlavně on. Bylo to tak v minulé vládě, v té nové by to nebylo jinak. Je to tak i v současném kabinetu, jakkoliv Petr Fiala má ku pomoci silný hlas poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Fischer: Vondráčkův zahraničně-politický frak

Stínový premiér za ANO Karel Havlíček jasně řekl, že Vondráček má být na spravedlnosti, Vondráčkova aktivita na sociálních sítích ale svědčí spíš o tom, že se do nové vize ministerstva zahraničí upřímně zamiloval.

Z postů na sítích a z diskusních vystoupení v televizi se nedá vyčíst nějaká zahraničně-politická „Vondráčkova doktrína“, určitý politický rukopis v nich ale patrný je.

Centrem všeho je pro Radka Vondráčka Trump. „Politika Donalda Trumpa je legitimní a logická. USA znovu usilují být lídrem svobodného světa. Pak chápu, že to premiér Petr Fiala považuje za krajní pozici. Protože jeho vláda svobodu v Česku ničí,“ píše pretendent na ministra zahraničí.

„Globální situace se prudce mění. Donald Trump dává najevo, že USA jsou razantně zpět. Důraz klade i na svobodu slova. Česko pod vládou Petra Fialy se potácí v protisměru. Přišli jsme o jakýkoliv vliv na dění a svoboda dostává drsně na frak.“

Následování druhých?

Slovo frak a to, že na něj dostáváme, se u Vondráčka opakuje. Podvědomě asi i proto, že USA dle něj nastavují novou agendu, které se musí Česko nejen přizpůsobit, ale snad ji i naplňovat, čímž jaksi dostává na frak suverénní národní politika.

2:51 Když se budou vybírat komisaři, něco se změnit musí, je to vůle voličů, říká Vondráček z ANO Číst článek

Toto následování druhých – USA a EU – ANO dříve tvrdě kritizovalo, příchod Trumpa to změnil. Postup nového amerického prezidenta se najednou jeví jako mezinárodně-politické dogma, které je i české. Krásná politická otočka…

Vondráček nedělá dojem člověka posedlého trumpismem, jak krom jiných „patriotů“ působí třeba europoslanec za ANO Ondřej Knotek, kterého šťastně rozvibruje už vyslovení jména nejvyššího.

Míra Vondráčkovy identifikace se vším, co Trump a jeho okolí vymyslí, je přesto zarážející. Na budoucího ministra zahraničí suverénní země až nebezpečná. Centrum všeho se zdá být svoboda slova.

Doposud Amerika vyvážela demokracii, což se ukázalo jako poměrně riskantní podnik, teď je exportním artiklem svoboda slova. Radek Vondráček se za tuto agendu a její nositele plně staví, osvobodí se podle něho tak i Česko a Evropa, svázané prý cenzurou; skončí česká „normalizace 2.0“, soudí stínový ministr.

Nijak neproblematizuje používání výmyslů ve volební kampani, ani manipulace algoritmy, které při podpoře Trumpa (a sebe) využívá majitel sítě X a vlivný poradce nového prezidenta Elon Musk. Svoboda slova pro něj, pro ty, kdo rozhodují, co svoboda slova je a jak protéká sítěmi. Není to nakonec přesně to, co Radku Vondráčkovi vadilo?

Ministr zahraničí nové české vlády se bude vybírat až po podzimních volbách, při jeho výběru budou samozřejmě hrát roli i koaliční jednání.

Už dnes se ale dá říct, že sázet na Zemanova poslušného koně by nebylo ideální. Frak české diplomacie, bez toho tak vymlácený, by takový výprask už nemusel unést…

Autor je komentátor časopisu Euro