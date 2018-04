Kancléř bez prověrky na věčné časy a nikdy jinak

S Mynářovou prací je spokojen a absence bezpečnostní prověrky na stupeň Přísně tajné na tom nic nemění. Prezident svým způsobem naplňuje slib, že Mynář může na Hradě zůstat i bez prověrky a že se vždy pro něj najde důstojné místo.

To Miloš Zeman prohlašoval v momentu, kdy vyšlo najevo, že Národní bezpečnostní úřad Mynářovi prověrku neudělí. Důstojným místem tehdy nemyslel post kancléře.

Po prezidentských volbách a obhájení mandátu Miloš Zeman svůj názor posunul. Neuvažuje o tom, že by si našel nového kancléře. S tím současným je spokojen.

Co se ještě před několika lety zdálo naprosto nepravděpodobné, stává se realitou. Vratislav Mynář bez prověrky nejenže vydržel v čele kanceláře do konce prvního Zemanova funkčního období, ale bez problémů na tomto místě bude působit i dalších pět let.

Prověrku už nepožaduje nikdo

Rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu dokládá, že nevyhověl požadovaným kritériím. Přitom nejde o banální dopravní nehodu, kterou v minulosti způsobil.

Problém mohou představovat některé jeho podnikatelské kontakty. Zkrátka není natolik důvěryhodnou osobou, aby mohl prověrku na nejvyšší stupeň získat.

Naopak je nanejvýš důvěryhodnou osobou pro prezidenta. Proto mohl například vést spornou čínskou misi, která měla údajně pátrat po osudu Zemanova poradce z CEFC.

Proto mohl být přítomen důležitým jednáním typu setkání prezidenta s ruským protějškem Putinem. Přitom by neměl přicházet do styku s některými citlivými údaji na rozdíl od svých prověřených podřízených.

Nakolik se od utajovaných informací daří držet kancléře bez prověrky, o tom se lze dohadovat. Proto by bylo praktičtější, kdyby podle zákona musel mít kancléř takovou prověrku, aby nemusel mít omezený přístup k jakýmkoli údajům a mohl se účastnit všech jednání.

Vratislav Mynář by takovým požadavkům dostát nemohl. Přesto by neměla být změna příslušného zákona spojována pouze s jeho osobou.

Na základě konkrétní zkušenosti učiněné s Mynářem by mělo jít o nastavení obecných pravidel, která by se týkala všech dalších kancléřů. V tuto chvíli však není pravděpodobné, že by změna zákona prošla.

Prověrku po Vratislavu Mynářovi už prakticky nikdo nepožaduje. To, že mu nebyla udělena, většině politické reprezentace nevadí. Miloš Zeman tak nemusí hledat nového kancléře a tomu stávajícímu nemusí nabídnout důstojné místo na Hradě. Třeba v kanceláři, kterou obývá rovněž neprověřený Martin Nejedlý.