Na Slovensku se pomalu blíží do svého finále proces století s vrahy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. To všechno, co v průběhu líčení vyšlo najevo, mohlo zprvu vypadat jako epizoda z kriminálního seriálu na nějaké komerční televizi. Že by se něco takového mohlo dít ve skutečnosti, považoval až do roku 2018 málokdo na Slovensku za možné. Komentář Praha 6:29 27. července 2020

Přesto to ale byla realita, která se začala odvíjet před dvěma lety na jižním Slovensku nedaleko Galanty, kde byli oba mladí lidé zastřeleni. Veřejnost byla šokovaná a reagovala mimo jiné masovými demonstracemi, které zasáhly celou zemi. Vznikl velký tlak na objektivní vyšetření celého případu – tak velkému očekávání slovenská justice až dosud nečelila.

Kamila Pešeková: Touha po moci a cynismus. I boj za spravedlnost

Kočnerovo Slovensko

Nedávno vystoupil prokurátor Vladimír Turan před speciálním soudem v Pezinku se závěrečným shrnutím celého případu. Potvrdil, že odstranění nepohodlného novináře si měl objednat podnikatel a zákulisní hráč slovenské politiky Marian Kočner.

Prokuratura celou kauzu charakterizovala jako „případ neohraničené touhy po moci a penězích, projev cynismu, podlosti a s tím spojené zbabělosti z následků protiprávního jednání. A na druhé straně boje za spravedlnost, jako případ určité naivity v neuvědomění si a osobním nepřipouštění si nebezpečí, které hrozilo z následků“.

Důležité bylo zejména to, co vyšlo najevo během vyšetřování. Jak obžalovaný Kočner dokázal v průběhu let získat postupně na svou stranu některé politiky, prokurátory i policisty, aby pak kryli jeho kriminální aktivity. Když na toto nečisté jednání mladý novinář přišel, Kočner mu vyhrožoval, že ho donutí, aby o něm přestal psát. To se nakonec bohužel i stalo. Slovenská média zveřejnila přepisy šifrované komunikace přes program Threema, ze kterých vyplynulo, jak si Kočner vraždu objednal u své známé Aleny Zsuzsové.

Zemětřesení na politické scéně

Celá událost, která odkryla napojení státu na Kočnera, měla také politické důsledky. Pod tlakem veřejnosti byl nucen po letech odstoupit Robert Fico, stejně jako i někteří další členové tehdejší vlády. Znechucení voličů vedlo nejprve k tomu, že v prezidentských volbách před rokem vyhrála Zuzana Čaputová neboli kandidátka, která by jinak asi neměla šanci. Letos v únoru pak Ficova strana nejenomže nedokázala obhájit vítězství v parlamentních volbách, ale po neúspěchu během nich se fakticky rozpadla.

K vraždě došlo v roce 2018. Dva roky poté by měl být vynesen rozsudek a měli by být potrestaní viníci. Těm navrhuje prokurátor trest 25 let vězení. Vzhledem k tomu, co všechno se během procesu odhalilo, jak velmi dostávala justice na frak a byla zpochybňována její nezávislost, je vlastně možné považovat za úspěch, že je schopná dotáhnout celou záležitost do konce. Možná, že to je už ono příslovečné světlo na konci tunelu, pokud jde o dosažení spravedlnosti na Slovensku a návrat k normálně fungujícímu státu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu