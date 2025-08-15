Vražda psa je v Česku smrtelná
Už jsme zažili, že si vysoký státní úředník objednával vraždu. Kdysi Karel Srba, působící mimochodem jako regulérní psychopat, funkcí však generální sekretář ministerstva zahraničí tehdy vedeného Janem Kavanem (SOCDEM), chtěl nechat zabít novinářku Sabinu Slonkovou, která rozkrývala jeho finanční čachry.
Byla to ale kauza hodně upatlaná. Vyhození žurnalistky do vzduchu semtexem měl provést více méně pouliční opilec – a ten se sám obrátil na policii. Srba pak skončil v roce 2003 s osmiletým vězeňským trestem.
Teď se také dozvídáme o zakázce na vraždu. Také dost amatérské, ovšem od volené političky, poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové.
Neměl být zlikvidován někdo zákonodárkyni předloni ohrožující, nýbrž chudák pejsek. Patřící nové partnerce pana Balaštíka, se kterým se činovnice ze Zlínského kraje právě rozváděla.
Zveřejněny o tom byly dva záznamy rozhovorů mezi netrpělivou poslankyní a kýmsi, kdo by to měl zařídit. U nějakého Horsta, který takové věci prý dělá. Ovšem za peníze, což se šetřivé političce na nahrávce nelíbí. Myslela zřejmě, že msta zhrzené ženy půjde pořídit gratis.
Dodejme, že nahrávky pořídil právě onen rozváděný manžel, který začal v domácnosti rozmísťovat skrytá záznamová zařízení, když mu žena opakovaně vyhrožovala, jak „pošle do kytek“ jeho firmu na čistící zemědělské prostředky.
A to skrze svou známou ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Patrně vstřícnou, protože kontroly do firmy ChemProgres skutečně začaly proudit a hledat, co by se dalo pokutovat.
Na což si už rozvedený pan Balaštík po čase stěžoval policii a předal jí i příslušné nahrávky. Poslankyně kvůli nim podala trestní oznámení, ale policisté ho vloni odložili, protože nešlo o čin porušení domovní svobody.
Nicméně kontroly hygieniků neustávaly, a tak se exmanžel obrátil na média, Konkrétně server Seznam Zprávy, a tak tento týden kauza zaplnila veřejný prostor.
Přičemž po prvých článcích, zatím čistě jen o výlevech političky na téma zásahů proti ChemProgres, se zdálo skoro jasné, že pokud nejde o podvrhy, což se nezdálo, když nahrávky přece dřív zkoumala policie, to paní Balaštíková ani ne dva měsíce před volbami politicky těžko přežije. Předseda ANO Andrej Babiš také ihned zvedl obočí.
Neuváženost v zemi pejskařů
Následujícího dne pak musel strnout v úžasu, když případ akcelerovalo opakované dožadování zastřelení psa.
Rychlým perem škrtl Balaštíkovou z kandidátky za zvuků chóru znechucených hlasů nejen proto, že Babiš a prvý místopředseda Havlíček jsou notoricky známí milovníci psů. Česko je přece pejskařskou zemí, takže prudký odpor zazněl v podstatě napříč republikou.
Ještě pár týdnů poslankyně pozastavila své členství v ANO, a zatímco se svého času krajně ohrožený psíček patrně těší dobrému zdraví, z té co mu ukládala o život je jak zásahem blesku náhle mrtvola. Tedy samozřejmě jen politická.
Ale v tomto smyslu trvalá. O nějakém zmrtvýchvstání nemůže být řeči. A čekat lze také ještě dohru na zlínské „hygieně“.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
