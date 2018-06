Vsadíte si na Němce?

I přesto, že německé přípravné období „ozdobila“ kauza Mesuta Özila a Ilkaye Gündogana, podporujících „svého“ tureckého prezidenta, jejich sílu před turnajem málokdo zpochybňoval. A i podle kurzů sázkovek patřili mezi hlavní adepty na zlato.

Jinak to ani nešlo. Jsou obhájci titulu, v jejich nominaci nechybí žádná z velkých opor, kvalifikací prošli bez ztráty bodu. Jen ta atmosféra kolem a zřejmě i uvnitř týmu nebyla jako dřív.

Zárukou pro německé optimisty a fanoušky ale zůstával Joachim Löw. Trenér, který vyhrál s německým týmem všechno, co mohl, sedí na jeho lavičce už od roku 2006 a nedávno prodloužil smlouvu i pro další světový šampionát, tedy do roku 2022. Teď ale i on najednou čelí nečekaně tvrdé zkoušce. Jeho hoši totiž musejí v sobotu večer proti Švédsku bodovat, aby si nebalili kufry už po základní skupině nebo dokonce po dvou odehraných zápasech.

Německo prohrálo úvodní zápas šampionátu s Mexikem a kritika se na Löwa valí ze všech stran. Přitom nejde zdaleka jen o výsledek 0:1. Němci předvedli na hřišti nejen slabý výkon, ale taky málo bojovnosti a odhodlání. Rozhodně nepůsobili jako neporazitelná mašina, která sice může prohrát, ale jen shodou nějakých náhod a smůly. Týmové pojetí bylo to, co Löwově souboru chybělo.

Nejprve totální útok, pak důsledná obrana. Mexiko překvapivě přehrálo Německo 1:0 a slaví Číst článek

Co asi probíhalo za zdmi hotelu a v kabině při trénincích po prohře s Mexikem? Co udělá před sobotním zápasem sedmapadesátiletý kouč? Hráče by měl mít na své straně.

V nominaci navzdory ostré kritice veřejnosti ponechal i „hříšníky“ Özila a Gündogana a vsadil na své osvědčené staré nebo starší známé, když doma nechal třeba nejlepšího mladého hráče Premier League Leroye Saného. Uvědomí si i tohle Thomas Müller a jeho spoluhráči a budou bojovat jinak než proti Mexiku? Třeba si nakloní i štěstěnu, která jim v prvním utkání na šampionátu chyběla.

Bojkot? ‚Takhle špatné Němce jsem za poslední roky neviděl,‘ diví se František Straka Číst článek

Protože i přes všechnu kritiku, která se na německou hru po zápase s Mexikem snesla, uznejme, že ve druhém poločase měli Němci určitě na to, aby zápas minimálně vyrovnali a při několika šancí jim chybělo opravdu jenom víc štěstí.

Úvodní zápas na mistrovství světa prohrálo Německo naposledy v roce 1982, tenkrát nakonec přivezlo ze Španělska stříbrné medaile. Ještě nikdy se nestalo, aby nepostoupili ze základní skupiny.

V tomhle směru by mohli už v sobotu večer zažít premiéru. Podle jmen na jejich soupisce by to byla megasenzace turnaje v Rusku. Vsadíte si, že večer Švédsko porazí?