Vycentrování stran provázejí personální ztráty

Ani za poklidných časů bychom patrně vlivné členy trousící se z parlamentních stran nevnímali jen periferním viděním. Ale protože jsme blízko voleb, mohou ohlášené odchody zahýbat i s jejich výsledky. Nejdramatičtější situace je u Pirátů. Tam už složila partajní legitimaci celá řada osobností – namátkou Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Jana Michailidu, František Kopřiva, Lukáš Wagenknecht a čerstvě i senátorka Adéla Šípová. Komentář Praha 16:30 25. března 2025

Občanské demokraty sice za značné mediální pozornosti opustil „jen“ Jan Zahradil, jemu však na významu přidává politická stopa vedoucí až do 90. let.

Věřte-nevěřte, zdánlivě nesouvisející dění ve dvou dost odlišných družinách má společného jmenovatele. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib tvrdí, že ti co opustili loď, mají problém s tzv. vycentrováním strany, které prosazuje.

Pravda je, že se vesměs jedná o politiky, jejichž srdce tluče víc nalevo než Hřibovo. Zahradil svůj krok zase vysvětluje posunem ODS a celé koalice Spolu do středu. S tím on coby deklarovaný eurorealista – ač spíše euroskeptik – a hlavně názorový souputník Václava Klause přirozeně nemůže souhlasit.

Sbližování středopravice

Skutečnost je taková, že zatímco neochvějná opozice sněmovní i mimosněmovní se radikalizuje, tak středopravicový tábor se názorově sbližuje.

Dlouho už se třeba stírají rozdíly v pohledu ODS a TOP 09 na Evropu, poslední překážku představuje společná měna. A přestože se předseda vlády a občanských demokratů Petr Fiala občas pokusí zabrousit do pravicových ekonomických vod, například když se přimlouvá za výpovědí ze zaměstnání bez udání důvodu, tak celkový styl jeho vládnutí je umírněný a vesměs dostředivý.

Jednak musí tmelit koalici Spolu, ale také pečovat o to, aby odlišné pohledy na témata související s domácím děním neoslabily soulad v zahraniční a bezpečnostní politice, na němž hodlá Spolu stavět i předvolební kampaň.

Až 20 procent bezprizorních voličů

Hřibův manévr se chápe hůř. Liberální politika je stále bližší Starostům a nezávislým, chlubí se jí TOP 09 a zvyká si na ni i ODS. Piráti ale nevyužili šanci se od nich odlišit a obsadit prázdné levicově liberální či – řečeno současným jazykem – progresivistické kóty, kde se podle sociologů nachází až 20 procent bezprizorních voličů.

Nepokusili se integrovat malé levicové a středové strany, jimž se zajídá nacionalismus, utilitarismus, ale zejména konzervativní revoluce spojená s nástupem Donalda Trumpa a jeho evropských stoupenců. Hřib místo toho razí trumpovskou myšlenku na zrušení ministerstva školství a prosazuje manažerský přístup, v němž už moc prostoru pro empatii a sociální citlivost nezbývá.

Jan Zahradil by názorově ideálně zapadl mezi Motoristy. Kandidovat prý letos nikam nemíní, ale zkušený pravicový politik, někdejší místopředseda ODS, se v národoveckém vesmíru mezi Motoristy a SPD určitě neztratí, takže časem na nějaký mandát opět pomýšlet může.

Co s bývalými Piráty?

S bývalými Piráty to je těžší. Někteří míří k hnutí Kruh, další ke straně Volt, to znamená do vysloveně mimoparlamentních vod.

Zatímco ale riziko, že by Zahradila následovaly davy příznivců ODS, je malé, Piráti by na masivní dezerci mohli doplatit.

Už samotné Hřibovo „vycentrování“ Pirátů v době, kdy lze totéž sledovat u vládní koalice, může přinést jejich marginalizaci a opuštění poslaneckých lavic. Pro opozičně naladěné voliče budou moc provládní, stoupenci Fialova kabinetu jim ale sotva odpustí zpackanou digitalizaci stavebního řízení a zhrzené prásknutí vládními dveřmi.

Přitom pro všechny strany je předpokladem úspěchu odlišit se od ostatních, ne s nimi splývat. To si ovšem žádá nápady, přesvědčivou argumentaci a hlavně odvahu, zkrátka v dnešní politice samé nedostatkové zboží.

