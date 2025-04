Výdělečný byznys krátkodobých pronájmů znovu na scéně

Ve druhém čtení ve Sněmovně se teď nachází novela zákona o cestovním ruchu, která má implementovat nařízení Evropské unie. Překvapivě v něm najdeme i pokus o legalizaci podnikání s krátkodobými pronájmy, které u nás nejlépe známe přes platformy, jako jsou Airbnb nebo Booking.com. Nově jsou krátkodobé pronájmy sdružovány do systému s názvem eTurista. Komentář Praha 6:30 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve světě ke krátkodobým pronájmům přistupují politici přísně (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Byty mají dostat čísla, aby o nich město mělo přehled a mohlo tak vybírat poplatky. Zní to možná líbivě, ale ve skutečnosti jde o vstřícný krok směrem k platformám, které je poskytují.

Přitom se dá využívat platných zákonů, které tento typ podnikání mohou velmi omezit a také zrušit. Místo toho se důsledkem pozměňovacího návrhu okleštila možnost obcí alespoň omezovat počet dní v roce, kdy je byty na krátkodobé pronájmy možné používat.

Tyto zákony nepotřebujeme...?

Je přitom zajímavé, že bylo v minulosti několikrát prokázáno, že se žádné zákony kolem Airbnb schvalovat nemusí, že zkrátka jen stačí dodržovat ty stávající. Stavební zákon totiž neumožňoval pronajímat jako ubytovací zařízení prostory, které byly zkolaudovány jako byty. Rozhodovalo se o tom v roce 2021.

Tehdy stavební úřad v Praze oznámil, že nemovitosti nabízené ke krátkodobému ubytování přes služby typu Airbnb musí být zkolaudované jako ubytovny. Instituce tak potvrdila dřívější stanovisko stavebního úřadu na Praze 1, který řešil spor mezi obyvateli domu v centru hlavního města a několika poskytovateli zmíněných služeb.

Starousedlíci, na které byznys tohoto typu nejvíce a nejfatálněji dopadá, byli nadšení: Mnoho z nich totiž na tuto možnost dlouhodobě upozorňovalo.

Politici ale minulá rozhodnutí ignorují a místo toho nachystali rovnou novelu stavebního zákona, která by ubytování v podobných bytech umožnila a vyjmula je tak z trhu bydlení.

Zhoršení kvality života

Už dávno přitom víme, jak se tento typ krátkodobého ubytování podílí na zhoršování kvality života ve městě. Bytům, do nichž houfně míří turisté, se přizpůsobuje vše v okolí: Mizí klasické provozovny, které potřebují místní, nahrazují je turistické obchody.

Poslední data sice ukazují, že se krátkodobé pronájmy ještě nevrátily na své původní hodnoty z období před covidovou pandemií, kdy byla Praha skutečně rájem tohoto byznysu, ale čísla opět narůstají.

Celkově podle analýzy Institutu plánovaní a rozvoje (IPR) dnes Airbnb v Praze nabízí asi tři tisíce hostitelů. Necelé dvě třetiny z nich jsou takzvaní singl hostitelé, tedy ti, kteří pronajímají pouze jednu nemovitost.

Zároveň se však na této nabídce podílí zhruba jen z 20 procent. Je tedy zjevně vidět, že role těchto hostitelů klesá, a že podíl byznysového pronajímání naopak roste.

Problém také je, že se tyto byty – logicky – objevují především v centrech měst, které vylidňují a zároveň tam mají prokazatelný vliv na cenu bydlení. Přísnější pravidla pro krátkodobé pronájmy přitom v průzkumu agentury Median podpořila zhruba polovina lidí.

Přitom by při práci s Airbnb jen stačilo dodržovat už existující zákony a pronájmy by nemusely trápit starousedlíky a zhoršovat krizi bydlení.

Zatímco ve světě se k byznysu s krátkodobými pronájmy přistupuje tvrdě, v Česku jej politici chtějí legitimizovat.

Bylo by to nepochopitelné i v situaci, kdyby v Česku nebyla žádná krize bydlení. S tím, jak velké problémy poslední roky v této oblasti máme, je to vyloženě skandální.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found