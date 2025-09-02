Vyhrát volby bude nejspíš snazší než sestavit příští vládu
Čím blíž jsme volbám, tím větší záhadou je, kdo a s kým složí příští vládu. Z volebních modelů, ve kterých má hnutí ANO před koalicí Spolu více než desetiprocentní náskok, to nevyčteme. Zatímco totiž vládní tábor i s Piráty drží přes drobné pošťuchování pohromadě, z opozice se ozývá řada disharmonických tónů.
Lídryně Stačilo! Kateřina Konečná minulý týden například potvrdila ochotu dohodnout se s ANO, ale rovnou avizovala, že letos by její komunisté vyjednávali mnohem tvrději než za předsedy Vojtěcha Filipa (KSČM) v roce 2017.
Do hry by se tak mohlo dostat i referendum o vystoupení Česka z Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Jenže spolupráci s komunisty jednoznačně odmítli Motoristé, se kterými by se zas nejraději domluvil Andrej Babiš (ANO).
Ale byť jej Motoristé také označují za nejpřirozenějšího partnera, ostatně v Evropském parlamentu jsou v rámci frakce Patriotů jedna ruka, vrší se i mezi nimi sporné body. Rozcházejí se v pohledu na státní dotace, elektronickou evidenci tržeb, ba i na zvýšení rychlosti na dálnicích.
Budou Motoristé jazýčkem na vahách?
Motoristé představili ryze pravicový program minimálního státu, kterému by mohli zatleskat Svobodní, Trikolora – tedy strany na kandidátce SPD – či pravá část ODS. Zjevně jím cílí na zklamané voliče koalice Spolu.
Kdo kde startuje kampaň a komu co slibuje? Do sněmovních voleb zbývá měsíc
Číst článek
A jak ukazuje čerstvé poskočení Motoristů do pásma stran, kterým agentury STEM i Kantar věstí překročení pětiprocentní hranice, je jejich strategie úspěšná. Z fanklubu Filipa Turka (Motoristé) se zvolna proměňují v jazýček na vahách, který by sice rád posloužil Babišovi, ale teoreticky se může přehoupnout i k podpoře pravicového kabinetu.
S dalšími stranami by to ANO mělo ještě těžší. Od SPD si samo snaží držet odstup, ačkoli je Tomio Okamura skromný a do vlády nabízí „jen“ své experty, nikoli poslance a zasloužilé straníky.
Pro licitování s ním nebo Konečnou by se Babišovi hodilo mít v záloze strašáka holportu s některou z partají nynější vládní koalice. Ovšem ty se předhánějí v tom, kdo hlasitěji a teatrálněji spolupráci s ANO vyloučí.
Nedivme se, pokud skládání příští vlády bude mnohem delší a komplikovanější než v minulosti. Navíc hrozí, že s rozpočtovým provizoriem pro rok 2026 na krku.
Babiš má i další možnosti
Pokud se nesplní Babišův sen o nadpoloviční většině mandátů pro ANO, může doufat ještě v to, že mu jich bude chybět jenom několik – a ty poshání, kde se dá. Když se nedohodne s celými stranami, může se obrátit na jednotlivé poslance.
Voličská matematika: kam ‚odtekli‘ voliči Spolu, kde může brát ‚vládní‘ tábor a proč jsou jasní outsideři
Číst článek
Ať už na sociální demokraty na kandidátce Stačilo!, nebo na zástupce PRO, Svobodných nebo Trikolory hostující u Okamury. Nabídnout by jim mohl členství v klubu ANO, některým případně i ministerské posty.
Varianta by to však i pro Babiše byla krajní. Nemíní se totiž stát obětí vydírání politickými trpaslíky jako slovenský premiér Robert Fico. Dění potřebuje mít pod kontrolou, koneckonců lépe se cítí v kůži manažera než politika a i od členů vlády vyžaduje spíš manažerský než politický výkon.
V nejzazší variantě, kdyby mu docházela trpělivost, by ještě mohl premiérskou funkci přenechat Karlu Havlíčkovi (ANO).
Znovu se tak potvrzuje, že klíčové bude rozdělení mandátů mezi opozičními subjekty, které teď mezi sebou soutěží o voliče nespokojené s Fialovým týmem.
Ten jako by už počítal s porážkou a těšil se, až si v opozičních křeslech otevře chipsy a bude jenom pasivně sledovat, s kým nakonec ANO vystrojí veselku.
Autor je politický analytik
