Vyhrát volby nestačí. Důležitější bude, kdo a s kým sestaví příští vládu

Aktuální volební modely by nás spíš než k otázce, kdo na podzim vyhraje, měly vést k vyhlížení, kdo sestaví příští vládu. Ani lídr pelotonu, kterým je bezkonkurenčně hnutí ANO, totiž nemá slavobránu před Strakovou akademií jistou. Na rozdíl od roku 2021 ale ne snad proto, že by vládní tábor posílený o Piráty sklidil dostatek mandátů. Problémem může být dopočítávání do stabilní většiny více než stovky sněmovních křesel.

