Výročí, na které slovenská vláda jaksi zapomněla

Výročí zmínil především prezident Peter Pellegrini, který sice připomněl nedostatky EU, zdůraznil ale, že budoucnost Slovenska má v Unii ještě větší smysl než kdysi, a to kvůli složité mezinárodní situaci. Bohužel z vládního tábora zůstalo vyjádření prezidenta jediné, které se připomínky 1. května 2004 týkalo.

Slovenský premiér Robert Fico jakoby jenom tak potvrdil, že Evropská unie je v jeho očích pouze zdrojem samých problémů a negativ, a tudíž mu nestojí ani za zmínku. Jen pár dní předtím přivítal v Bratislavě maďarského premiéra Viktora Orbána, aby oba deklarovali, jak moc jim Evropská unie nebo jak oni s oblibou říkávají „Brusel“, vadí.

Fico s Orbánem si notovali u malování černého scénáře, pokud jde možnost, že by v Unii jednou bylo zrušeno právo veta členských států. V takovém případě by to byl podle Fica prý první krok ke zrušení EU.

Varování před údajně hrozící ztrátou národního veta je používaným univerzálním strašákem všech populistických politiků v celé Evropě. Varují totiž před něčím, co reálně nehrozí, ale věří tomu, že tím u svých voličů zabodují.

To, co vzešlo z jednání Fica s Orbánem, možná nakonec ani není takový problém jako skutečnost, že se v minulých dnech už poněkolikáté vrátila z Ruska oficiální delegace slovenského parlamentu. Místopředseda Národní rady Tibor Gašpar společně se šéfem parlamentního branně-bezpečnostního výboru Richardem Glückem navštívili konferenci ve Volgogradu.

Už za pár dní se chystá do Moskvy i samotný premiér Fico, který se tam na Rudém náměstí hodlá zúčastnit oslav výročí poražení nacistického Německa sovětskou armádou, a to jako jediný oficiální představitel některé z členských zemí EU. Dokonce ani Orbán se do Moskvy nechystá.

Priorita Slovenska

Když vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku Kaja Kallasová varovala, aby na tento den do Ruska nikdo nejezdil, slovenský premiér se do ní, jak bývá jeho zvykem, tvrdě obul s tím, že si nenechá zvenčí diktovat, co má nebo nemá dělat.

Fico zmíněné kontakty s Ruskem obhajuje, když hovoří o nutnosti dělat „zahraniční politiku na všechny světové strany“. Vždycky pak připomíná, že navštívil Čínu, Vietnam, Brazílii, a že je tudíž logické, že pojede i do Ruska.

Jenom ty kontakty s ostatními členy EU se mu nějak nedaří. Potkává se s nimi sice na pravidelných summitech, ale to je také všechno. Přitom priorita Slovenska by měla být jasná, už jenom proto, že má euro, a je tím pádem připoutáno k Unii silněji, než některé další státy, včetně České republiky. To by už možná za nějakou zmínku na výročí vstupu do Evropské unie stálo.

