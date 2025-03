Výtah pro dezinformátory a krajně pravicové ‚politiky‘ do Sněmovny na sedm? Stačilo!

Hnutí Stačilo! si zorganizovalo svůj první sněm. Nejspíše záměrně bez avíza novinářstvu, za zavřenými dveřmi, tudíž bez mediální účasti. Pro některé tuzemské politické komentátory dopadl sněm překvapivě: ve vedení hnutí totiž chybí Kateřina Konečná, až doposud hlavní tvář této značky. Komentář Praha 6:29 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, předseda ČSNS Michal Klusáček, předsedkyně SD-SN Alena Dernerová a Daniel Sterzik (známý jako Vidlák) | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia

Předsedou strany se stal bloger Daniel Sterzik, který si říká Vidlák, prvním místopředsedou pak europoslanec a bývalý pirátský expert na zdravotnictví Ondřej Dostál.

Značka si status hnutí musela registrovat z toho důvodu, aby se vyhnula vysoké hranici pro zvolení do Sněmovny, kterou by jinak coby trojkoalice měla. Navíc uskupení běžel čas: zákonná lhůta na registraci hnutí od založení značky je půl roku. A ta by vypršela nyní v dubnu.

Když se Stačilo! označí a registruje jako hnutí, stačí jí překonat pět procent a do parlamentu se dostane. V současné době to není vůbec nereálný scénář. Několikery poslední volby ukázaly, že krok směrem k antisystémové a místy krajně pravicové politice se Konečné vyplácí a na svůj lidový nacionalismus v kombinaci s dezinformacemi dokáže nalákat řadu zklamaných voličů.

Výtah k viditelnosti

Konečná s Dostálem a Sterzikem přesně vědí, co dělají. Jejich cílem je proniknout do nejvyšších pater politiky, aby byli vidět a mohli své nesmysly šířit s větším dopadem.

Sterzik je mezi některými lidmi téměř lidový hrdina, stylizuje se do vesničana, proto si také říká Vidlák, se svými výstupy objíždí české periferie. Jeho projev k lidem je většinou směsicí agresivity, lží a burcování k nenávisti.

Podobně funguje i Dostál, který si svou slávu získal šířením dezinformací o covidu. Konečná oba dva muže angažuje s chladným kalkukem: ví, na koho míří, a ví, proč je potřebuje. Na krajní pravici je přecpáno, a přestože má Stačilo! téměř nerozpoznatelný program od Okamury, skulinka pro ty nejvíce rozzlobené voliče se ještě najde.

Stačilo! nepředstavuje levicový subjekt, je to směsice konzervatismu, nacionalismu, populismu a extrémních politických poloh. Kdyby byli levicoví, nějak se staví proti oligarchovi Babišovi, protože ten pod sebe shromáždil většinu levicového elektorátu.

O to se ale hnutí nesnaží a důvodem není ani tak rezignace tváří v tvář většímu soupeři, jako spíš vypočítavost a zcela jasný odklon od alespoň částečně levicového půdorysu strany. Nutno ovšem dodat, že levicovost KSČM byla také velmi pofidérní. Je nicméně zajímavé sledovat, jak účelově spolu různé složky Stačilo! nakládají. Potřebují se. Konečná potřebuje nové voličstvo, Sterzik zase chce do politiky.

Konečná poskytuje dezinformátorům výtah k větší viditelnosti, dezinformátoři Konečné přivádějí další lidi. Je to vlastně ideální symbióza. Uvidíme ale, jak se hlavní tváře Stačilo! budou chovat, až půjde o případné peníze, pravomoc a dělbu moci. Právě v takových situacích se totiž mezi původními spojenci většinou láme chleba.

Autorka je publicistka, působí na serveru pagenotfound.cz