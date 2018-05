Z předměstí (a vazby) do Evropy

„Z předměstí do Evropy,“ tweetnul FK Jablonec, a lehce si tak rýpl do mnohem většího a obvykle úspěšnějšího Liberce, který si tentokrát na rozdíl od sousedů účast v evropských pohárech nevybojoval.

Jablonečtí si poprvé v dějinách zahrají dokonce základní skupinu Evropské ligy.

Kdyby se správce onoho twitterového účtu nebál o své místo, mohl do tweetu zakomponovat i slůvko „vazba“.

V té totiž byl přesně před rokem v souvislosti s takzvanou dotační aférou majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta. Kdo by v tu chvíli tušil, že místo strachování o budoucnost potká severočeský tým historický úspěch?

Namotivovat, jindy zase zvednout mandle

Zmiňovaná kauza mu vlastně paradoxně i pomohla. V jejím důsledku už Pelta nevede Fotbalovou asociaci, skončil také v dalších funkcích, a proto má (od propuštění z vazby samozřejmě) mnohem víc času na svůj klub.

Skoro každý den je na stadionu, nablízku týmu, kterému dokáže zařídit velmi dobré podmínky na práci, vhodně ho namotivovat, když je potřeba, a jindy zase zvednout mandle.

Povedla se mu i změna na lavičce. Po nevýrazném podzimu, který vynesl Severočechům průběžné osmé místo, převzal post hlavního trenéra Petr Rada.

Pod jeho vedením hrál Jablonec povětšinou koukatelný ofenzivní fotbal, za jaro nejvíc gólů dal i nejméně dostal a především nastřádal největší počet bodů. Smazal přitom sedmibodové manko na Spartu a dokonce jedenáctibodové na Olomouc.

Kromě toho, že cesta ke zhruba 70 milionům korun za účast v Evropské lize vedla zpoza mříží, je paradoxní i to, kdy se to Severočechům podařilo. Až se skromnější vizí několik let po ukončení svého nákladného projektu přezdívaného Galácticos, navíc v sezóně, kdy Sparta rozkutálela mnohonásobek jabloneckého rozpočtu.