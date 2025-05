Začala letní ruská ofenziva na Ukrajině?

Nejmasivnější ruské dronové a raketové útoky na Ukrajinu, během nichž bylo na bránící se zemi vypáleno kolem tisícovky těchto prostředků, jsou vůbec nejhorší za celou válku. Dopisovatel slavného britského listu The Financial Times Christopher Miller, působící na Ukrajině už 15 let, vyslovil těsně před těmto útoky obavu, že ruská letní ofenziva zcela změní trajektorii konfliktu, možná i jeho vyústění. Komentář Kyjev 16:30 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky ruského útoku na Ukrajinu | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Podle důvěrného znalce ukrajinských poměrů Christophera Millera se jednota Západu, jehož postoje k ukrajinské válce jsou v mnoha ohledech rozhodující, začíná rozbíjet o ruskou sebejistotu i o fakt, že vyčerpané řady ukrajinské armády se tenčí bez možnosti nahradit hlavně živou sílu.

Oběti se přitom často přinášejí pro nic za nic a ukrajinské štáby nemají žádný plán ukončení bojových akcí, stěžují si sami vojáci.

Vratká podpora Kyjeva ze strany Washingtonu (přes příkrá prohlášení Donalda Trumpa z posledních dnů na adresu Vladimira Putina – jenže víme, že už zítra to může být jinak) jen dodala ruskému vůdci a hlavnímu inspirátorovi války odvahy.

Tím spíš, že evropské vlády také příliš nespěchají s plněním svých slibů, kupříkladu o vybudování takzvaných bezpečnostních sil. Kyjev se proto obává, aby podobné sliby nezůstaly na papíře – po zkušenostech s nerozhodnou evropskou pomocí ve vyzbrojování Ukrajiny.

Nic na tom nemění ani nejnovější prohlášení německého kancléře Friedricha Merze, že jeho země se již nebude domáhat jen omezeného dostřelu Německem dodaných zbraní do hloubi Ruska. K Merzovi by se ostatně měli připojit i další evropští lídři, ale bude to něco platné?

Zlomit Ukrajinu

A tak pomalu dochází na nejhorší. Poslanec ukrajinské Nejvyšší rady a velitel dronového oddílu 109. brigády ukrajinských ozbrojených sil Jegor Firsov rovnou konstatuje, že přišel čas přiznat si „drsnou realitu“, že totiž ruská sebejistota může nakonec být silnější než údajná západní jednota.

Firsov doslova říká: „Putin je přesvědčen, že dokáže Ukrajinu zlomit. Je toho názoru, že naše totální kapitulace je jen otázkou času. Spoléhá na to, že USA mohou svou materiální pomoc kdykoli přerušit, a Evropu ruský prezident považuje za slabou a váhavou.“

Vize smutného vyústění této války začíná bohužel dostávat velmi konkrétní obrysy. Pokud se nestane něco velmi podstatného, může Putin opravdu zvítězit a získat mnohem víc než jen teď požadované čtyři oblasti na východě Ukrajiny.

Evropě pak nezbude než zpytovat, v čem hledat svou vlastní vinu na takovémto konci války. Pravda, to už bude dost pozdě.

Autor je komentátor Českého rozhlasu